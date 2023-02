Familiar le pasó llanta de un pick up por la cabeza a niño; lo mató

Panamá- Un menor de dos años de edad, perdió la vída, tras ser víctima de atropello en un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Lechuza, en Hato Chami, distrito de Nole Duima, Comarca Ngäbe Buglé.

El hecho se registró este domingo, cuando el menor Fabián Olegario Sandoya Caballero, se mantenía en la parte de afuera de la residencia que habitaba junto a sus padres, cuando llegó de visita a la casa un familiar y lo atropelló mientras jugaba, causándole la muerte de forma instantánea.

Un tío del menor informó que pasadas las 5:00 de la tarde recibieron una visita en la casa de un familiar, quien manejaba un vehículo pick up, ISUZU D-MAX, doble cabina blanco, matricula BC- 5556, y el conductor no se percató que el niño estaba jugando, ya que no lo vio, pasándole la llanta delantera por la cabeza.

Tras registrarse el accidente al lugar acudió la ambulancia del centro de salud de Hato Chami, quienes dictaminaron que el infante se mantenía sin signos vitales.

Autoridades del Tránsito acudieron al sitio, donde se han iniciado las investigaciones, se dio a conocer que por tratarse de una propiedad privada donde ocurrió el hecho este se estipula como atropello tipo aplastamiento.

