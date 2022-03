Fanático del Tauro que fue golpeado está en estado crítico

José Ducasa, aficionado del Tauro FC, quien fue golpeado brutalmente durante el partido que se realizó hace casi una semana el estadio Rommel Fernández, tuvo que ser llevado de emergencia esta tarde al Compleo Hospitalario del Seguro Social por convulsionar en su casa y quedar inconsciente.

LEE TAMBIÉN: Identifican a menor que murió en accidente en Cañazas (Video)

Publicidad

Tras la agresión en el partido del Tauro con Plaza Amador presentó una fractura en la parte frontal del cráneo, contusión en el lado derecho de la cabeza y otros golpes. Por este hecho se mantenía recluido en en cuidados intensivos de un centro hospitalario de la ciudad de Panamá.

Hasta la fecha no se sabían más detalles de su salud, sin embargo, el comunicador Luis Casis reveló mediante un tuit que lo internaron de emergencia otra vez y que estaba en estado crítico.

Crítica contactó a Casis y él detalló que el pasado jueves José Ducasa fue dado de alta, esto a pesar que no podía realizar muchos movimientos. "Salió en silla de ruedas, no hablaba, no estaba completamente bien. Lamentablemente hace unos minutos comenzó a convulsionar y ahora no reacciona, está pálido, las manos están moradas, los pies los tiene recogidos".

Según Luis, la familia le detalló que los médicos le dijeron que le daban salida porque ya no había nada más que hacer.

"Conozco a la familia, él se crió conmigo, vive en Cerro Viente. Ese pelao no es de problema, él fue al estadio solo. Al momento de bajar lo agarran por venir con el atuendo del Tauro. Él tiene 48 años de andar. Ahora le estoy pidiendo a la familia que no nos quedemos callados, porque ellos tienen que tener el respaldo de alguien. Si compras un boleto debes tener algo de alguien. Las autoridades deportivas no han ayudado en nada", destacó.

Casis mencionó que los fanáticos del Tauro FC se han reunido para ayudarlo para hacer una colecta, esto con la finalidad de llevarlo a otro centro médico en el que le puedan brindar mejor atención para poder salvarle la vida. "Ellos sienten que en el Seguro Social no recibirá la atención que se merece".

El joven Jose Ducasa lo acaban de llevar a Urgencias @CSSPanama en una ambulancia en estado crítico, no lo podemos dejar solo. pic.twitter.com/5xrRzr3a0o — Luis Casis (@LuisCasis20) March 1, 2022

Contenido Premium: 0