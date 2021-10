Hombre muere tras confuso incidente con unidades del Senan

Un hombre murió en medio de un confuso incidente con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), ocurrido en la madrugada de este viernes en la Isla San Miguel en el Archipélago de La Perlas.

El evento se dio en medio de la celebración de las fiestas del Santo Patrono de la isla, cuando bandas rivales se enfrentaron a tiros.

El Mayor Jorge Martínez, Director Nacional de Operaciones, explicó que los uniformados tras este hecho visualizaron a tres hombres, a quienes le dieron la voz de alto, sin embargo estos abrieron fuego contra los miembros del Senan. que responden al ataque.

Uno de los sospechosos es herido por lo que se brindó los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un hospital de la capital, donde horas después, fallece.

En el área fue localizada un arma de fuego.

#COMUNICADO | Como estamento de seguridad responsable, aclaramos a la ciudadanía, la situación que se suscitó hoy, en la comunidad de San Miguel/Archipiélago de Las Perlas.

Mayor Jorge Martínez, Director Nacional de Operaciones, amplía la información. pic.twitter.com/R5UrWJzyp4 — Senan Panamá (@SENANPanama) October 1, 2021