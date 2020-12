Huelga de hambre en el centro femenino de ChiriquÃ­

Internas del Centro Femenino de Los Algarrobos en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí, iniciaron una huelga de hambre la mañana de este miércoles y aseguran que adoptarán otras medidas sino se procede a la destitución de la directora del penal, Itzel Saldaña.

Las internas se negaron a recibir los alimentos la mañana de este miércoles, ya que aseguran desde hace cinco meses aproximadamente que asumió la dirección del centro, la licenciada Itzel Saldaña han sido castigadas y oprimidas, violando sus derechos.

Una de las internas, que pidió reserva de su nombre por temor a represalias, señaló que desde la llegada de la nueva directora se le ha privado de sus beneficios como si fueran animales

" No estamos pidiendo ni rebaja de condena, ni mucho menos que no la quiten, solo queremos que se nos permita tener nuestros sartenes y abanicos, nos dan la cena a las 2:00 de la tarde y tenemos que aguantar hambre hasta el siguiente día, porque no tenemos cómo preparar lo poco que le permiten a nuestros familiares traernos, señores de Defensoría, no obedezcan a esta señora, independientemente que haya sido funcionaria de allí, queremos que velen por nosotras como seres humanos" , expresó la interna.

Añadió, que muchas de ellas están sufriendo problemas estomacales y no están recibiendo atención médica.

Las internas se mostraron molestas y procedieron a sonar papilas y golpear barrotes, lo que llevó a reforzar la seguridad del centro penal a lo interno y externo .

Por su parte, Mónica Chavarría, de la Defensoría del Pueblo en Chiriquí, señaló que la tarde del martes acudieron al lugar para conversar con las internas, pero la situación se tornó violentas, las privadas golpeaban barrotes y en medio de los gritos, la situación se tornó peligrosa.

"Por seguridad nos pidieron que salieramos del centro, conversamos con la joven que presuntamente habían denunciado que fue golpeada en medio de la situación, sin embargo, la misma interna nos manifestó solo estar adolorida, pero no presentaba golpes, las internas prendieron colchones, el humo estaba afectando a los funcionarios, lamentablemente las internas están exigiendo patio abierto, que no se puede otorgar, por el tema de las medidas de bioseguridad, el tema de los sartenes y abanicos hay celdas con 20 abanicos y 10 sartenes, la medida de no ingreso es a nivel de todo el país", expresó Chavarría.

La jefa de Defensoría en Chiriquí aclaró que no existe ningún tipo de excepción con la directora del centro penal como aseguran las internas, ni amiguismo son objetivos en sus investigaciones.

Se conoció que el tema del sistema eléctrico en el centro penal ha colapsado, por lo que a nivel nacional se ha emitido una nota donde no se permite el ingreso de sartenes eléctricos ni abanicos en todas la cárceles del país.