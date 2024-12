Identifican a pasajero fallecido en accidente de tránsito

La tragedia que sacudió la madrugada del sábado en la vía hacia San Pablo Viejo, en Chiriquí, ha dejado como saldo la muerte de un joven de 25 años. La víctima, identificada como Sergio Caballero, viajaba como pasajero en un vehículo que se estrelló contra una pilastra de concreto, elevando a 52 el número de muertes por accidentes de tránsito en la provincia este año.

El fatal accidente ocurrió a las 3:45 a.m., cuando el automóvil plateado con matrícula AT 0488 perdió el control debido a la velocidad inadecuada en la vía y colisionó violentamente. El conductor, cuyo nombre no ha sido revelado, sufrió heridas graves y fue trasladado de inmediato a un hospital cercano.

Sergio Caballero, quien perdió la vida en el lugar del impacto, deja un profundo dolor en su familia y resalta una vez más los peligros de la conducción irresponsable, sobre todo en horarios nocturnos.

Las autoridades de tránsito hacen un urgente llamado a los conductores para que respeten los límites de velocidad y manejen con cautela, especialmente en áreas de baja visibilidad.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio