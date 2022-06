Indignación por brutal ataque de perro que mató a niña de 3 años

Un perro de raza Pitbull atacó mortalmente a Jana Mejia, una menor de 3 años, residente en la comunidad de Chichebre, en Unión de Azuero. Tras el brutal ataque, la menor muere en el hospital de Chepo.

El hecho provocó reacciones en las redes sociales, señalando como culpables a los dueños del animal, que descuidan a sus mascotas violentas y no las mantienen en lugares apartados que eviten este tipo de ataques.

"Estas desgracias pasan cuando hay dueños que mantienen a sus perros amarrados día y noche y cuando los sueltan están bravos y seguro con hambre. Todo el interior está lleno de perros en esta situación. Los usan para que cuiden sus casas y ni les ponen atención. Lamentablemente pasó esta desgracia. Paz a su alma", escribió una usuaria de Instagram.

De igual forma se expresó otra usuaria al opinar que "los dueños son los únicos culpables. Gente, que le gusta tener estos perros que son peligrosos y no son capaces de mantener control sobre ellos.

En este sentido también hay usuarios de redes que consideran que los dueños deben ser sancionados al igual que quienes maltratan a los animales.

El "dueño para la cárcel y lamentablemente ese perro es un peligro, debe ser encerrado o sacrificado. Un animal como ese no debe estar en soltura, ya debería haber una licencia especial propietarios de perros de poder, algunos si siquiera saben como dominarlos.

¡Increíble! Ahora todos saben de animales y payasadas. Aquí lo preponderante es que murió una niña. No hablar de cómo o quién la mató.. A la mamá de esta bebé, no tengo palabras ni nada que pueda ayudarte en tu dolor solo le puedo decir lo siento mucho".

