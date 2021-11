Influencer afirma que Valenzuela ofreciÃ³ pagarle por hablar mal de Mayer

Una polémica por una silla del estadio Rommel Fernández se mantiene latente en las redes sociales y hoy, un nuevo protagonista salió a escena. Se trata del influencer Gerald Fernández, quien denunció que el director del diario digital Foco, Mauricio Valenzuela, le ofreció dinero para que hablara mal de Mayer Mizrachi.

Mizrchi, un joven empresario, es el centro de la controversia, luego de ser cuestionado por llevarse del estadio una silla dañada este lunes, luego de concluir el partido Panamá-El Salvador. Este asiento dañado le asignado cuando compró boletos para toda la temporada de fútbol.

Ante el panorama, Fernández indicó que Valenzuela lo contactó, vía WhatsApp, y le propuso hacer "business", grabando un video, como los que regularmente sube a sus cuentas, en el que hablará contra Mizrachi.

Fernández publicó capturas de pantallas de la conversación que mantuvo con Valenzuela y en el que explicó también un audio en el que el director de Foco, le daba algunas instrucciones de cómo quería que se filmara el video.

Ante la falta de respuesta, Valenzuela le indica; "Man, te estoy ofreciendo pagarte por el video.... y sigues chifeando?

Propuesta

Fernández, a través de su cuenta @geraldfernandez55 se grabó y explicó la propuesta de Valenzuela, y afirmó que: “Mis videos son lo que yo siento, lo que siente el pueblo (…) esto no lo hago por fama ni por dinero…"-

El influencer escribió:; Con este video quiero dejar claro "que no pertenezco a ningún medio de comunicación masivo y tampoco para ningún medio de comunicación alternativo ni para FOCO ni para lámpar así como lo han insinuado durante mucho tiempo soy un joven panameño que vive en carne propia la desigualdad el abuso de poder la falta de empleos entre otros .y no hace falta trabajar en un medio para expresarse y darse cuenta de que como país y sociedad estamos mal".

Indicó que "Es cierto que me han tratado de comprar y callar con su basura de dinero y no solo los de foco muchos otros medios .empresarios y oligarcas lo han tratado de hacer pero el dinero no lo es todo al menos no para mí lo que hago es por amor a mi familia y a mi país no vendo a mi gente no vendo a mi país".

Creen que todo lo pueden comprar con dinero pero se equivocan hay cosas que el dinero no puede comprar"