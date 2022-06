¡INSÓLITO! PITBULL MATA A NIÑA EN CHEPO

El hecho insólito de que un perro pitbull mordiera en el cuello a la niña de 3 años, Ana Mejía y le quitara la vida, ha conmocionado al poblado de Chichibre, Unión de Azuero, Chepo

Eliécer Quinquimia, dueño del perro, alega que el Pitbull es domesticado y sociable con la familia, pero reaccionó de esta forma cuando la menor le lanzó piedras en medio de una llovizna.

El propietario del animal dijo que él ni su esposa estaban en el momento del suceso, porque trabajan, sin embargo, por testimonio de su hija mayor, de 7 años, les explicó que ella, sus hermanitos y la víctima estaban jugando con el perro en el área cercana a la casa ubicada, hasta cuando empezó a llover y se retiraron.

El perro permanece amarrado cuando los dueños no están en casa. La madre de la víctima, de 25 años, es esposa de un sobrino y estaba a cargo del cuidado de los menores, mientras ellos trabajaban.

La Fiscalía de Homicidio descartó el inicio de una investigación de esta tragedia, que se registró la tarde del lunes. Los vecinos trasladaron a la niña herida en un busito colegial al hospital de Chepo, pero llegó sin vida.

Hay quienes sugieren sacrificar al animal, pero miembros de los Defensores de Animales de Panamá, se presentaron en la residencia para gestionar la custodia del perro, por lo que lo mantendrán para salvaguardar la vida de las personas y del animal que ha recibido amenazas de muerte.

El Dr. Luis Alberto De León, presidente de Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especie, advirtió que en Panamá hay un grave problema a la hora de elegir una mascota, cómo se le da el cuidado y la manera en que se encuentra el animal frente a distintas situaciones del diario vivir.

"Todas las razas muerden. Cuando usted adquiere una raza de guardia protección busca algo, no todos los perros son para todo tipo de personas, se necesita una capacitación previa, la instalación que tendrá esa mascota, toda mascota necesita ejercitarse, una buena cerca, para que no le pase nada a terceros o viceversa, aquí entra muchas aristas. Hoy decimos que el perro atacó, lamentamos la muerte de una niña, pero no conocemos por qué".

