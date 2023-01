Interpol emite alerta para ubicar a presunto homicida de docente

Panamá- Interpol Panamá emitió una alerta para dar con el paradero de Henry Alberto Quiel Pérez, presuntamente vinculado con los delitos contra la libertad individual y contra el patrimonio económico, en perjuicio del profesor Eladio Serrud Garibaldo quien fue encontrado sin vida, en el río Escarrea, ubicado en el distrito de Alanje, en Chiriquí, en septiembre del año 2022.

La alerta fue emitida por la entidad, luego de que hace varios meses el Ministerio Público, a través de la fiscalía Regional de Chiriquí, hiciera pública la fotografía de este ciudadano, presunto involucrado en la desaparición del profesor Serrud Garibaldo, sin dar con su paradero.

Quiel Pérez, quién residía en el distrito de Alanje es solicitado por su presunta vinculación con la muerte del docente y sería la segunda persona presuntamente involucrada en este hecho.

El 8 de octubre del año pasado, un juez de garantías en la provincia de Chiriquí, ordenó la detención provisional para un sujeto de 19 años, presunto responsable de los delitos contra la libertad individual en la modalidad de privación de libertad y contra el patrimonio económico (robo agravado) en perjuicio del docente.

Este hecho se registró para la fecha del 25 de septiembre del año pasado, cuando el docente, de 49 años, fue visto por última vez en su residencia en Boquerón.

Para el lunes, 26 de septiembre de 2022, familiares de la víctima observaron su vehículo tipo sedán en el sector de Alanje, al cual le pitaron en varias ocasiones, pero la persona que conducía realizaba maniobras evasivas, lo que les llamó la atención, por lo cual deciden interponer la denuncia.

El 27 de septiembre el vehículo propiedad del profesor fue ubicado en medio de unos cañaverales, totalmente quemado, y a unos 200 fue encontrado un carnet de manipulación de alimentos del Ministerio de Salud, propiedad de Serrud.

Luego de más de 12 días de búsqueda, el cadáver de Serrud fue ubicado por funcionarios y voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil, en el río Escarrea en Alanje.

Las autoridades esperan a través de la alerta de Interpol ubicar a esta segunda persona, presuntamente, responsable de estos delitos en perjuicio del docente.

