"Juanito" muere ahogado en Lago Alajuela [ Video]

Panamá- El joven Javier Frías Bustos, de 18 años de edad, conocido como "Juanito", falleció por inmersión en el Lago Alajuela, la tarde del viernes cuando cayó al agua.

LEE TAMBIÉN: Descargan el arma contra “Kitty” y muere

Pero, su cuerpo fue encontrado a altas horas de la noche del viernes en este lago.

El hecho se dio en el muelle de Nuevo Vigía, sector de La Bonga, en el corregimiento de Nuevo San Juan.

Se conocío que Frías estaba con unos amigos y se tiró al lago, pero luego no se le volvió a ver más.

El joven Frías desde ese momento no se les vio más.

Los jóvenes que estaban con él, al ver que no salía alertaron a sus familiares y vecinos.

Al lugar llegó rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que iniciaron la búsqueda en varias áreas del lago.

Pero ante la oscuridad y la falta de equipos adecuados para este tipo de emergencia, no se pudo continuar con la búsqueda del joven.

Se había planificado iniciar la búsqueda en horas de la mañana del sábado por parte del Sinaproc.

No obstante, familiares y vecinos (pescadores y buceador) continuaron la búsqueda dando con el cuerpo del joven a eso de las 10:00 p.m. del viernes.

Por lo que se aviso a la Policía Nacional y al Ministerio Público quienes se trasladaron al muelle, para hacer el levantamiento del cadáver.

El joven Frías vivía en la comunidad de Nuevo Vigía y trabajaba en una minisúper de esta población del área de la Transistmica y estaba próximo a graduarse de sexto año del colegio de Gatuncillo.

A la fecha en Colón, unas siete personas han fallecido por inmersión.

Publicidad

#SucesosCri El joven estaba desaparecido luego de caer al agua y no salir. Se tenía la esperanza de encontrarlo sano y salvo, sin embargo, no sucedió. Se investiga lo sucedido. @cortezdelfia pic.twitter.com/m5nJXalgAY — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) November 13, 2021