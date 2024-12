¡Justicia para Emily! Marcha por menor asesinada y lanzada al río

Una marcha se realizará mañana, martes 10, a partir de las 4:00 p.m.para exigir justicia por Emily Chavarría Montenegro, la menor de 13 años, cuyo cuerpo fue encontrado bajo el Puente Torres, en el corregimiento de El Empalme, provincia de Bocas del Toro.

Vestidos de blanco o negro, familiares, amigos y vecinos esperan unir y buscar dar voz al clamor de una comunidad devastada por el dolor y la indignación.

La mataron

Residentes de la comunidad de Finca 4 vivieron momentos de horror al descubrir el cadáver de Emily, con los pies amarrados, a orillas del río, bajo el Puente Torres. La escena se tornó aún más desgarradora cuando el padre de la menor, quien había denunciado su desaparición, llegó al lugar, dejando a los vecinos sumidos en el dolor y la impotencia.

Investigación en marcha

La Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP) inició las investigaciones por este hecho. No se descarta que el asesinato de la menor halla ocurrido en un lugar diferente y posteriormente su cuerpo halla sido arrojado al río,



Criminalística y equipos de inteligencia recogen pistas en el lugar del hallazgo para dar con los responsables de este trágico suceso.



Datos del Ministerio Público reflejan que en Bocas del Toro suman dos femicidios y cinco homicidios este año.

Consternación en Changuinola

La marcha de este martes no solo es un llamado a la justicia, sino un mensaje de unión en busca de respuestas. La comunidad exige que este caso no quede impune y que la muerte de Emily no sea solo un número más en las estadísticas.

