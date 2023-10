Juzgado decreta nulidad de matrimonio por fraudulento

El Juzgado Tercero seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá decretó nulo el matrimonio entre el ciudadano estadounidense, Ray Brown Davis Jr. y la ciudadana venezolana, Minshitier Soto Madero.

Durante el proceso se demostró que Soto Madero se aprovechó de la vulnerabilidad y mal estado de salud de Brown para llevar a cabo el matrimonio.

Informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Sección de Clínica Médico Legal ´- Unidad de Consulta externa , resaltan que el señor Brown a su salida del hospital Santo Tomás (22 de abril de 2022) presentaba secuelas de la enfermedad cerebrovascular isquémica que solo le permitían abrir los ojos, no podía expresarse, ni moverse, por tanto, el mismo no podía caminar, pensar con claridad, ya que solo responde a estímulos abriendo los ojos. De acuerdo a este informe, el estadounidense no pudo apersonarse y dar su consentimiento para casarse.

Además, el certificado de buena salud de Brown emitido por una clínica privada es dudoso y no congruente con el historial médico del hospital público. Además, las huellas dactilares de Brown en el acta de matrimonio no son de él.

Por este caso, Julio César De León Vallejos, notario Décimo del Circuito de Panamá, fue suspendido del cargo presuntamente por haber falsificado un acta de matrimonio, con el fin de beneficiar a la ciudadana venezolana.



La Juez de Garantías, Jazmín Jaén, luego de escuchar a las partes, formuló la imputación de los cargos e imposición la medida cautelar, donde se ordena la suspensión del cargo de De León por 6 meses por el daño económico a la víctima y el abuso del cargo público.



Sin embargo, el Notario en complot con la venezolana, que está prófuga, realizaron el acto matrimonial el día 25 de abril de 2022, tres días después de que Brown había sufrido el derrame.



La extranjera con el derecho de ser la esposa del hombre pudo traspasar dinero de cuentas bancarias e intentó traspasar un apartamento, ubicado en la avenida Balboa, y una finca valorada en 198 mil dólares.

