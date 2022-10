Le caen nuevamente a motorizados [Video]

Unos 77 conductores fueron multadospor no mantener licencia, no portar póliza y otras motocicletas que no mantenían placa, por lo que varios vehículos fueron removidos en grúa.

Calzada Amador Por: Redacción/ Crítica - Sábado 29 de octubre de 2022 10:00 AM