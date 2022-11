Le meten 4 tiros a administrador de parrillada para robarle

Panamá- Con cuatro impactos de bala terminó Oriel Rodríguez, de 46 años de edad, producto de un robo por parte de antisociales, cuando él llegaba a su vivienda, ubicada en la comunidad de Gatuncillo Norte, corregimiento de Nuevo San Juan, área de la vía Transístmica en Colón, en horas de la madrugada de este lunes 14 de noviembre.

Se conoció que la víctima, quien es administrador de una parrillada que se ubica en ese sector, fue interceptado por cuatro personas que estaban esperando cuando él llegaba a su residencia y apunta de pistola lo amenazaron para que les entregara el dinero, producto de las ventas del local.

Se estima que durante el atraco los delincuentes despojaron a Rodríguez de unos mil 500 dólares y un arma de fuego que mantenía en su poder.

No obstante, los delincuentes no se conformaron con robarle el dinero y le efectuaron cuatro disparos que lo impactaron en el área abdominal (2) y en los brazos (2).

La víctima fue auxiliada y trasladada hacia el servicio de urgencias de la policlínica de la Caja de Seguro Social de Nuevo San Juan, en donde fue atendido.

La Policía Nacional y el Ministerio Público ya han iniciado las investigaciones de este hecho de violencia que se registra en la provincia de Colón.

