"Leche" va preso por crimen de española

¡Se hizo justicia! Un juez de garantías en Changuinola decidió este miércoles que Anthony Alberto Planes Stewart, alias “Leche”, debe quedarse tras las rejas mientras avanza el proceso por el femicidio de la turista española Eneritz Argintxona Fraile, de tan solo 30 años., ocurrido en Isla Carenero, Bocas del Toro.

La audiencia comenzó a las 8:15 a.m. y mantuvo en vilo a todos los presentes hasta después del 9:40 a.m. . Luego de analizar las pruebas contundentes presentadas por el Ministerio Público, el juez no dudó en ordenar la detención provisional de "Leche", quien será procesado por este horrendo crimen.



La Fiscal Especializada en Homicidios y Femicidios no dejó lugar a dudas: “Las pruebas recolectadas desde el 23 de julio, día en que se inició esta investigación, nos permiten imputar a Anthony Planes Stewart por el delito de femicidio, y asegurar que la aprehensión fue legal”.

La audiencia del segundo sospechoso del mismo caso se realizará en horas de la tarde de hoy.

