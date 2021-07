LO MATA SICARIO EN BICICLETA

Bobby McFarlane, de 34 años, alias 'Can', fue asesinado de múltiples disparos la tarde de ayer en calle 47 de Los Cantaros 1 en Nuevo Tocumen, corregimiento de la 24 de Diciembre.

La víctima caminaba por la calle, cuando su agresor, quien iba en una bicicleta, lo atacó a tiros y 'Can' intentó huir, pero falleció en el portal de una residencia muy cercana a la de él.

El homicida, tras cometer el hecho se dio a la fuga a pie y dejó la bicicleta abandonada, por lo que los moradores dieron aviso a las unidades de la Policía Nacional que llegaron y acordonaron la escena.

Personal forense llegó para el levantamiento del cadáver y las evidencias.

Según los residentes, 'Can' no era de problemas y se dedicaba a realizar mandados a los lugareños, incluso vendía artículos en una carretilla.

Por el momento no hay detenidos por el crimen y se desconoce el móvil del ataque.

Audiencia por homicidios

En diferentes audiencias realizadas en Colón, Panamá y San Miguelito, se imputaron a varios sujetos por hechos vinculados a homicidios y tentativa de asesinato.

En uno de los hechos un Juez de Garantías ordenó la detención provisional de un hombre imputado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

El caso guarda relación con los eventos registrados el 14 de agosto de 2020, en Cerro Cocobolo, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, cuando la víctima, Eder Johan Moreno Palacios, se encontraba dentro de un vehículo acompañado de su hermano, cuando una persona se acercó al auto propinándole múltiples detonaciones con arma de fuego, que le causaron la muerte y puso en riesgo la vida del acompañante de la víctima.

Otro de los hechos se dio el 20 de marzo del 2021, en Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal, cuando el imputado, quien en ese momento tenía 17 años de edad, le disparó con arma de fuego a dos personas.

Por este ataque el hombre fue imputado por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio y se ordenó su detención provisional.

El Ministerio Público cuenta con seis meses de investigación, por este suceso.

En tanto, en Panamá Este, se imputó a un sujeto por el delito de homicidio doloso agravado y se ordenara la detención provisional.

El caso se dio el 4 de junio de 2020, en la barriada Emanuel, corregimiento de Tocumen donde, producto de impactos de proyectil de arma de fuego, fallece Juan Rodríguez Hernández.

La investigación inicial del Ministerio Público logró establecer la vinculación

