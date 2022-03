Mamá de menor asesinada: "Todos van a pagar"

¡Fue un crimen atroz! Josuanis Williams en 16 días cumpliría sus 15 años, pero sus sueños se truncaron este miércoles cuando fue asesinada, mutilada y su cuerpo arrojado a un basurero ubicado en la esquina de la calle 12 Justo Arosemena, en la provincia de Colón.

Josna, madre de la adolescente djo que siempre tuvo la angustía de que su hija terminara siendo una estadística, que fuera una niña violada en la calle, que fuera otro número de las niñas abusadas". Lástimosamente, lo fue.

Los verdugos de la menor la amarraron, amordazaron y apuñalaron en el abdomen, le pusieron una bolsa de cartucho negro en la cabeza y después de hacerla sufrir la llevaron al basurero y la arrojaron al mismo.

A eso de las 4 de la tarde, de hoy jueves, Josna logró ingresar a la Morgue Judicial e identidicar el cuerpo de su hija. Más de 24 horas después de ocurrido el crimen. Y, pidió la pena máxima para el autor y los cómplices que acabaron con la vida de su hija.



"No creo que mi hija tenía que ser víctima de esa clase de abuso y maltrato"

La mujer de 34 años y madre de otros tres menores, no vivía con Josuanis, su única hija mujer, pero mantenía comunicación con ella. En una entrevista con Delfia Cortez dijo que la última vez que conversaron fue el pasado 21 de febrero, hablaron sobre la celebración de su cumpleaños y, que deseaba un anillo.

"Dios no duerme, la justicia divina es algo feo. Yo doblo mis rodillas y Dios conoce mi corazón. Yo no le deseo ni un mal a nadie, pero mi hija no merecía morir de esa manera como la tiraron a una basura como si ella fuera un desperdicio", fue el mensaje de esta mujer a la mamá o las madres de los homicidas.

Publicidad

Dos aprehendidos

Por este caso, la Policía Nacional aprehendió a dos personas, que según indicó Josna son dos indigentes, que le pidieron colaboración para que botaran una basura. Posteriormente, fue detenida otra persona.

¡Esperen, ojo por ojo...!

En tono sereno, pero firme, la madre aclaró que su hija no se encontraba viviendo con su novio, y quien las autoridades aprehendieron anoche.

Conocía la relación sentimental que mantenía su hija con el joven señalado, de 22 años, pero no la aceptaba.

¡Si me apuse! a esa relación y la mamá, la abuela y las primas del joven sabían que Josuanis "era una menor y le alcahueteron eso";

Josna agregó que "solo le puedo decir a él o al que haya sido que llamó a mi hija y le hizo esa cama que espere porque Ojo por ojo, diente por diente, con la vara medida serás medido un poquitio más".



Un escape que le costó la vida

La mamá de Josuanis explicó que la adolescenre se le escapó al papá, ya que este tenia varios días sofocándola, regañándola, pegándole, aconsejándole que ese niño no era para ella", dijo

"Mi corazón de madre no tiene palabras, ellos me arracaron un pedazo de mi corazón", dijo la mujer firme, pero visiblemente golpeado por una noticia que asegura no entender-

La mujer de tez morena y delgada asegura desconocer si el crimen fue por pandilla, rencilla, ´por represalia o ajuste de cuentas, pero también destacó que "tarde o temprano todos van a pagar. Así sea por el Gobierno o que Dios coja cartas sobre el asunto, que Dios estpa obrando y yo le dejo todo en manos de Dios".

Confesó que siente que no hizo mucho por su hija y reveló que la menor también estaba consciente que no se portaba bien y que no merecía obsequios. Pero, también calificó a su hija de carismática, talentosa y amorosa. La chica iniciaría estudios de tercer año del Instituto Rufo A. Garay

Esta madre mandó un mensaje a las jóvenes exhortándolas a que "ayuden a sus hijas, que le brinden más confianza y le presten más atención porque hoy fui yo, mañana puede ser otra mamá.