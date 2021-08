Un adolescente se convirtió en otra víctima de la violencia, al recibir un impacto de bala en el pecho y morir producto de la herida cuando se encontraba en Viejo Veranillo.

La víctima de 13 años de edad, no era del lugar, y había llegado a visitar a uno de sus familiares, quien residía en este sector, conocido como un área caliente de la capital, ya que operan varias bandas delincuenciales.

Tras ocurrido este hecho de sangre, el joven fue trasladado hacia el cuarto de Urgencias del Hospital Santo Tomás, pero la herida eran moral y los médicos no pudieran salvarle la vida.

Extraoficialmente se conoció que el jovencito se le escapó a la mamá y sin su permiso se trasladó hacia Viejo Veranillo, porque según él, "quería parquear" con sus parientes.

Se desconoce el móvil de este crimen, aunque no se descarta que el menor pudo haber sido confundido por sus atacantes o pagado el precio de las disputadas entre las pandillas que operan en este sector.

Al centro hospitalarion llegó personal del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



#SucesosCri Un adolescente muere tras recibir un impacto de bala en el pecho, en un hecho de sangre que se registró a eso de las 4 de la tarde en Viejo Veranillo. pic.twitter.com/CZhfrPtdPc — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 4, 2021