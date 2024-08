Matan a ‘Toti’ en La Siesta. Le metieron 5 balazos

Braulio Gómez, alias ‘Toti’, de 31 años, fue asesinado a eso de las 11:30 de la noche del miércoles, en la calle Miraflores de la barriada La Siesta, ubicada en el corregimiento de Tocumen.

Según información preliminar, ‘Toti’, quien reside en La Siesta, no muy lejos de la calle en donde se encontraba, estaba reunido con dos amigos cuando fue sorprendido por unos seis sujetos desconocidos, quienes le realizaron múltiples detonaciones con arma de fuego en su contra.

Agonizando, ‘Toti’, fue trasladado rápidamente al cuarto de urgencias del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, de Tocumen, pero lamentablemente los galenos que lo atendieron no pudieron hacer nada por él, más que dictaminar su muerte.

De la lluvia de balas que dispararon los sujetos contra la víctima, cinco de ellas alcanzaron su anatomía. Dos fueron en el abdomen, una en el tórax, otra en un hombro y la última en el glúteo, todas del lado derecho del cuerpo.

Por el momento la Policía Nacional no ha informado sobre la aprehensión de ninguno de los seis sicarios que atacaron a ‘Toti’, por lo que mantienen los operativos en el área para dar con ellos.

