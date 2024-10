"El Más Malo del Barrio" de Cabo Verde, como se definió en un testimonio José María Infanzón Castro, mejor conocido como "Media Luna", descansa en paz en el cementerio municipal de Juan Díaz. Ayer fueron sus honras fúnebres en su iglesia: el templo "Tierra Prometida".

"No dejes, Señor, que muera hasta terminar la labor que me has encomendado”. Estas fueron algunas de las últimas palabras de José María Infanzón, conocido en el bajo mundo como “Media Luna”, en un culto en Río Hato, dos días antes de fallecer de un infarto el 6 de octubre.

Su iglesia, "Tierra Prometida", ubicada en Juan Díaz, acogió a su hermano Infanzón en un ataúd blanco. En el culto de despedida estaban presentes su esposa, sus hijas y sus hermanos en Cristo.

Su amigo y pastor, Víctor Barreno, quien dirigió el culto, brindó consuelo a sus familiares y aseguró que el hermano José María se arrepintió de sus pecados y logró la salvación.

Después de haber estado implicado en robos a bancos y otros delitos, se convirtió mientras estaba en la celda y se dedicó a predicar el evangelio. “Estaba listo para servir a Cristo”, como él mismo decía. Aunque estuvo relacionado con un robo a un carro blindado de la empresa Brinks, posteriormente Infanzón fue desvinculado del caso.

El templo en el que se realizó la despedida se quedó pequeño para la de personas que fueron a despedirlo.

"Media Luna", fue durante décadas el cerebro tras los robos bancarios más audaces de Panamá. Su vida de delincuencia y su posterior conversión religiosa trazaron un camino lleno de contradicciones. Entre rejas y alabanzas, vivió dos vidas.

El 31 de octubre de 1996, Infanzón protagonizó una de las fugas más sonadas del país. Logró evadirse de la antigua cárcel de Naos, desafiando a las autoridades. Su libertad, sin embargo, fue breve. En diciembre de ese mismo año, la Policía lo recapturó, pero su estatus de leyenda ya estaba consolidado. No solo había demostrado ser un criminal astuto, sino que también sabía cómo escapar de las garras de la justicia.

Su último enfrentamiento con las autoridades ocurrió en 2011, en la Turín de Samaria. Durante una persecución policial, recibió cinco impactos de bala... unas manchas más para un tigre que acumulaba en su cuerpo 40 heridas de proyectiles.

El cambio de "Media Luna" arrancó un 1 de agosto de 2002, cuando el pastor Manuel Ruiz "Sopla Dios", le regaló una biblia y 18 años después la desempolvó y se transformó. Ahora ya la leyenda que rondaba los 55 años de edad, puede descansar en paz.

