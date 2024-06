Menor hallada en Honduras fue víctima de abuso. Madre se defiende

La mamá de Ericka Yanelis Palmer Díaz, joven que estaba desaparecida desde el pasado 28 mayo en Arraiján Cabecera y que fue localizada en la República de Honduras hace unas horas, indica que su hija está en peligro, porque fue sacada del país engañada.

Ella decidió hablar del caso de su hija, esto después que la tía indicara que la menor vivió momentos de terror con ella y su infancia fue de lo peor.

Ericka, de 13 años, fue encontrada con un sujeto adulto en Honduras, mismo de que es de origen guatemalteco y tiene una denuncia de violación agravada. Según relata la tía, lo que le han dicho es que la menor no quiere volver a Panamá, además, al momento de encontrarla dijo no ser panameña.

En este caso la detalló que al verificar unas cámaras de seguridad que tienen en los alrededores de la casa en la que vive, que es del papá, se percataron que la menor se fue con un adulto. Además, presuntamente se contactó con este sujeto por un juego en línea.

La tía de Ericka relató que desde muy pequeña la mamá fue una descuidada y nunca le ha dado calor de madre.

"Ella vivió pésima infancia, ha vivido terrores. La mamá la sacó de la escuela en segundo grado, ella perdió un año y yo me hice cargo de meterla a la escuela. Jamás ha estado presente, todo lo que tiene ha sido por su papá", dijo.

La mujer informó que durante el tiempo que vivió con la mamá, fue víctima de abusos sexuales por parte del abuelo y el tío. "Eso está en la Fiscalía y fue reportado con las autoridades", indica.

Tras las declaraciones de la tía, la madre de Ericka explicó que todo lo dicho por la hermana de su expareja es falso y a su hija nunca le ha faltado nada.

Afirma que le dio la hija a su papá, esto debido a que descubrió que entre los 5 y 6 años el hermano de ella y su abuelastro la tocaban, por lo que decidió alejarla de ese problema. En este punto aclara que no hubo abusos sexuales.

"Se la dejé, la regalé, la abandoné, eso es mentira, todo lo que ella ha dicho. Me la encontré hoy al ir a la Fiscalía y ella empezó a decirme que ahora sí eres mamá. Su tía era una amiga, pero mi enemistada fue por la manera en que trataba a sus propios hijos. Ella les gritaba a la hora de estudiar. Nunca he abandonado a mi hija, siempre he tenido comunicación, desde la mañana hasta la tarde, con sus tareas y ejercicios", puntualiza.

La mujer que tiene otros tres hijos de otra relación, afirma que su hija ha ido a la casa nuevamente y las veces que lo ha hecho no quiere irse y desea pasar más tiempo con sus hermanos pequeños.

En su defensa también dijo que nunca sacó a su hija de la escuela y pidió un traslado a otro colegio, pero el papá no quiso y por eso decidió que él cuidara a la menor.

Al final afirmó que desea llevar la fiesta en paz por el bien de su familia, esto luego que las autoridades traigan desde Honduras a su hija.