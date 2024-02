Mujer salió a matricular hija y no regresó; su familia la busca

Panamá- Preocupados, así se encuentra la familia de la señora Marta Peña, de 44 años, ya que ella desapareció desde el pasado lunes, cuando regresaba a su casa, ubicada en Las Garzas, en el corregimiento de Pacora, después de matricular a una de sus hijas.

Según detalló, Darisbel Ceballos, hija de Marta, luego de que su mamá la matriculó llamó por teléfono a su papá para indicarles que iba caminando desde el área de Los Pueblos, en Juan Díaz hacia la estación para tomar el metro hacia el sector de La Doña, en la 24 de Diciembre, en donde se encontraría con él, pero nunca llegó.

Darisbel, explicó que como su mamá no llegaba, su papá la esperó por varias horas, pero en vista de que no aparecía la llamó a su número de celular, pero no contestaba.

Aseguró que al día siguiente, es decir, el martes 20 de febrero, su papá insistió con las llamadas y una voz que no identificó contestó el teléfono, pero la persona solo dijo — Aló — y después cerró, por lo que él volvió a marcar y le cerraron la llamada.

El padre de Darisbel y otros familiares siguieron marcando al número de celular de la señora Marta, pero ya nadie contestaba, hasta que las llamadas empezaron a salir fuera de cobertura y finalmente salía apagado.

La familia de la señora Marta le pide a la ciudadanía que los ayuden a encontrarla, pues en su casa todo estaba bien entre ella, sus cinco hijos y su pareja, con la cual lleva 20 años de unión, por lo que temen que algo malo le haya pasado.

En vista de que los días han pasado y no hay rastros de la señora Marta, ayer sábado su familia interpuso la denuncia por su desaparición en la oficina la Sección de Atención Primaria del Ministerio Público, documento en el que consta que el día que el lunes ella vestía un pantalón azul, una camiseta negra y sandalias.

Mañana, la familia de esta madre realizará un recorrido por varios hospitales para verificar si está o no recluida en alguno.

Aunque esperan que a través de las investigaciones que realicen las autoridades puedan tener acceso a las cámaras del Metro de Panamá y del centro comercial, solicitan a cualquiera persona que la haya visto, que se los informe al 6021-0485.

