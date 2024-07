¿Negligencia? Abuelita muere en hospital tras caer de camilla

La consternación y el dolor invaden a una familia chiricana tras la pérdida de Eloísa García de González, de 86 años, quien falleció presuntamente por negligencia médica en el Hospital Rafael Hernández de David.

Eloísa llegó al hospital el pasado sábado en horas de la noche, trasladada desde Bugaba debido a complicaciones de salud. Su familia esperaba que recibiera el cuidado necesario, pero la tragedia golpeó cuando, en la madrugada del domingo, la paciente cayó de la camilla en la que se encontraba, al no tener las barandas de seguridad colocadas.

"Mi mamá me dijo que se cayó porque no le pusieron la rejilla en la camilla. Estaba sin baranda y se giró, lo que provocó la caída," relató su hija en Telemetro.

La caída le causó múltiples fracturas y hemorragias internas que no fueron detectadas por el personal médico hasta horas más tarde, cuando los familiares notaron que Eloísa mostraba signos evidentes de dolor. "Le pregunté a una enfermera cómo era posible que mi mamá se hubiera caído y nadie supiera nada. No le habían dado ninguna pastilla ni le hicieron exámenes adecuados. Mi mamá no merecía morir así," agregó la hija.

Los familiares denuncian la falta de información y empatía por parte del personal hospitalario. Aseguran que no fueron notificados sobre la gravedad de la situación hasta la medianoche del domingo, cuando una llamada telefónica les informó que Eloísa había fallecido.

La familia exige justicia y mayor cuidado para los pacientes, especialmente para los adultos mayores. "Si no pueden cuidar a nuestros seres queridos, al menos déjennos estar con ellos para asegurarnos de que reciban el trato adecuado," suplicó la hija de Eloísa.

Piden al Ministerio Público iniciar una investigación de oficio y en las próximas horas se le practicará la necropsia a Eloísa García. La comunidad espera que se haga justicia y que situaciones como esta no se repitan.

