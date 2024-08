Niño muere tras ser rechazado en 10 centros médicos

En medio de un mar de lágrimas y con el corazón roto, la señora María Córdoba, madre del pequeño Christopher Zachrisson de 15 años, ha levantado su voz en contra de lo que califica como negligencia médica, un descuido que, según su testimonio, se llevó la vida de su hijo.

La madre, devastada por el dolor, narra cómo la falta de atención oportuna fue la causa de la tragedia. "No es justo que pagamos un seguro y tenemos que mendigar una atención de salud," declaró Córdoba con tristeza.

Ayer, Christopher cumplió 4 meses de fallecido. "Hoy mi hijo estaría vivo si me hubiesen ayudado, si me hubiesen ofrecido la atención de salud cuando llegué a los diferentes lugares, pero no, no me la prestaron, a pesar de que tenía orden de hospitalización."



María visitíó 10 centro de salud entre Panamá y Panamá Oeste rogando por atención para su hijo, pero no la recibió.

Las palabras de María no solo reflejan el dolor de una madre que ha perdido a su hijo, sino también la frustración de una sociedad que exige un sistema de salud más eficiente y humano.

"Sé que no me van a regresar a mi hijo, pero sí se pueden hacer las cosas mejor para que las personas no lleguen a pasar lo que yo he pasado," clamó Córdoba, con la esperanza de que su tragedia marque un precedente y que las autoridades de salud tomen conciencia de la importancia de una atención adecuada y oportuna.

Representantes de la sociedad civil, como los de la Cinta Chocolate, han criticado duramente la inoperancia del Ministerio Público en casos de mala praxis, señalando la falta de una Fiscalía especializada y la escasez de peritos en el Instituto de Medicina Legal.

“¡Necesitamos fortalecer esa parte!” exclamaron, exigiendo medidas concretas para evitar más tragedias como la de Christopher.

"No es justo que un niño, con todo un futuro por delante, muera porque no recibió la atención que merecía," sentenció, haciendo eco del sentir de miles de panameños.

INVESTIGACIÓN

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, se ha unido a la causa, revelando que se han emitido oficios a varias instituciones de salud para investigar la cadena de negligencias que resultaron en la muerte del pequeño.

González reveló que ya se han emitido oficios a varias instituciones, incluyendo el Hospital del Niño, el Hospital de Especialidades Pediátricas, el Hospital Nicolás Solano, y el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, para investigar la cadena de negligencias que llevaron a la muerte de su Christopher.



"Hemos llegado a la conclusión de que a Christopher se le violó su derecho a la salud. Se le negó la atención que necesitaba, lo cual sin duda alguna, hubiera sido la diferencia entre la vida y la muerte", afirmó con firmeza.

Leblanc también subrayó el derecho de los pacientes a recibir atención médica sin discriminación y recalcó la necesidad de una respuesta inmediata ante cualquier emergencia, independientemente de si se trata de un hospital público o privado.

La muerte de Christopher ha desatado una ola de indignación y ha puesto en el centro del debate nacional la necesidad urgente de reformas en el sistema de salud. La sociedad panameña se ha unido en un clamor por justicia y por cambios reales que garanticen que ningún otro niño, ni ninguna otra madre, tenga que pasar por un dolor tan indescriptible.

Las palabras de María Córdoba resuenan en cada rincón del país: “Una madre no debería volver a sufrir este dolor”. Este grito de una madre que perdió a su hijo se ha convertido en un llamado a la acción, a la empatía y a la responsabilidad social. Panamá entera espera que esta tragedia sea el punto de inflexión para un cambio profundo y necesario.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio