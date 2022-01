Niños y adultos heridos tras fuerte colisión en Portobelo

Panamá- Una fuerte colisión se reportó a última hora de la tarde de este domingo, en la vía que conduce hacía playa La Angosta, en Portobelo, provincia de Colón.

Según reportes preliminares, producto del fuerte impacto entre los vehículos involucrados, varias personas resultaron heridas, entre ellos una cantidad aún no determinada de menores de edad.

Al lugar se presentaron unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional (DNOT), así como también paramédicos para socorrer a los heridos.

El hecho de tránsito generó un tranque vehicular en la vía que solo cuenta con un carril de ida y uno de vuelta.

La DNOT ha iniciado la investigación del caso para deslindar responsabilidades.