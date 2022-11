Piden castigo por muerte de perro; hay otras reacciones

Castigo severo, es lo que pide la población que se ha hecho eco del vídeo difundido a través de las redes sociales que muestra la agresión hacia un perro, que murió producto de un machetazo en la cabeza en un hecho ocurrido en Bugaba, Chiriquí.

El vídeo captado por la cámara de seguridad de una residencia en la Barriada Brisa de Los Centauros en la Concepción, Bugaba, muestra a un sujeto machetear un canino, lo que ha causado repudio en la población y en organizaciones defensoras de animales.

Tal es el caso de la fundación Angeles con Colita quienes a través de sus redes, dijeron estar sumamente preocupados por el maltrato y crueldad que se da hacia los animales, rechazando cualquier clase de maltrato y castigo hacia un animal.

El propietario del animal dijo que ya existe una denuncia penal, incluso las autoridades han solicitado el apoyo con todos los videos que fueron captados por la cámara para llevar a cabo la investigación.

"Este señor, ya nos había amenazado que nos iba a matar el animal, aprovechó que no había nadie en la casa para hacerlo. Realmente lo que pasó es que el perro más chico salió ese día, los niños venían ese día con piedra y palo, pero el perro solo ladro no les hizo nada, el perro entró, pero la perra que el mató nunca salió" dijo Jhony Rodríguez, dueño del can que murió.

Fue el hermano del propietario quien llegó a la residencia y encontró a la perra herida, trasladándola a la ciudad de David para ser atendida, pero lamentablemente falleció.

Los dueños del animal piden que las autoridades actúen y que esto no quede impune.

Por su parte moradores de la comunidad dijeron que estos animales son agresivos y que algunas personas incluso habían sido mordidos, dónde se había puesto en conocimiento de las autoridades, la situación con los perros y los niños que pasan para la escuela.

"Esto se pudo evitar ya se había advertido al dueño de que los animales eran agresivos, incluso se puso en conocimiento de la Policía Nacional, claro que los niños pasaban con palos, pero es ante el temor que tenían de ser atacados por estos perros, la puerta de esa casa siempre quedaban abiertas, los animales se salían, para un juez que vale más la vida de un ser humano o de un animal" expresó un morador.

Por su parte otra ciudadana dijo ser víctima de la perra, al ser mordida en el brazo, inicialmente los dueños le dijeron que la iba a llevar al hospital y después simplemente no lo hicieron y tuvo que acudir por sus propios medios, dijo.

Ante este hecho la Agencia Subregional de Bugaba, del Ministerio Público en la provincia de Chiriquí, ha iniciado una investigación por la presunta comisión del delito de maltrato contra los animales domésticos.

Se conoció por parte de los moradores del lugar, que el agresor actuó ante la defensa de los niños, ya que el can amenzaba con mordelos.

