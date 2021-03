Qué susto se llevó la campeona de salto, Nathalee Aranda, quien se encontraba en el auto que fue colisionado por unidades de la Policía Nacional en Río Gatún, la tarde de este domingo.

Nathalee indicó que el accidente ocurrió cuando el vehículo en el que se transportaban los uniformados invadió el carril contrario en el que iba con su esposo al volante.

"El carro donde iban los policías se metió a nuestro carril, si mi esposo no lo esquiva un poco, nos hubiesen chocado de frente y tal vez no estuviera informándole en estos momentos" dijo Aranda.

Afirma desconocer qué provocó que el conductor del auto de los policías se cambiara al carril contrario, al esquivarlo, el vehiculo impactó cerca de ella.

La joven agradeció a Dios que no se registraran heridos de consideración.