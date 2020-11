Â¡Por Dios! Â¿QuiÃ©n matÃ³ a golpes a niÃ±o de 2 aÃ±os? Capturan a la mamÃ¡ (Video)

La madre de Moisés Abram Pinto, el niño de 2 años que falleció por golpes contundentes, fue aprehendida la tarde de este jueves en el corregimiento de Calidonia. Se espera que en las próximas horas sea presentada ante un juez de garantías.

La aprehensión ocurre el mismo día de las honras fúnebres de Moisés, que se realizaron en el cementerio Praderas de la Paz.

Sobre este caso hay múltiples interrogantes y se desconoce qué ocurrió en la casa del menor, ubicada en Altos de Tocumen, antes del 14 de noviembre, día de su muerte en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.

Por este caso se encuentra detenido provisionalmente Luis Fernando Bernal Canto, padrastro del pequeño.

Los familiares del joven a quien se le imputaron cargos por la presunta comisión de homicidio y violación sexual agravada han presionado al Ministerio Público, a través de las redes sociales, para que investiguen a profundidad este caso.

De igual forma cuestionan la falta de acción de los fiscales y el por qué la madre del menor no había sido detenida.

Por su parte, la tía materna del pequeño confirmó que su hermana había perdido la custodía de su primer hijo, por caso de maltrato al menor. La información fue revelada en un Instagram Live de la abogada Wyznick Ortega.

Junto a la @PGN_PANAMA nuestras unidades de la DIJ capturaron en el corregimiento de Calidonia, a una mujer presuntamente vinculada al delito de Homicidio en perjuicio de un menor de 2 años, hecho ocurrido el 14 de noviembre. #SinTregua pic.twitter.com/D5nYVSHysP — Policía Nacional (@ProtegeryServir) November 27, 2020

Publicidad

Los hechos.

El pequeño Moisés fue trasladado el pasado 14 de noviembre al hospital por presentar un cuadro de vómito. La madre y el padrastro del menor explicaron a los médicos que el pequeño se había ahogado tomando un jugo. Sin embargo, en una revisión de rutina, los doctores observaron moretones en el cuerpo del niño por lo que sonaron las alertas y se notifica a las autoridades competentes.

Tras la muerte del menor, el examen de necropsia reveló la realidad que vivió el pequeño. Murió por múltiples traumas contundentes antiguos y recientes en el cuerpo secundario o maltrato.

Aprehensión e imputación de cargos

Una vez se conocieron los resultados de la necropsia, se ordenó la aprehensión de Luis Fernando Bernal, el padrastro del pequeño. El hombre se encontraba en su casa ubicada en Alto de Los Lagos, en Tocumen. Posteriormente se le legalizó la aprehensión, le imputaron cargos por la presunta comisión de homicidio y violación sexual agravada, tras comprobarse en los resultados de necropsia que el niño supuestamente también fue abusado sexualmente. Y, se mantiene detenido provisionalmente por un término de 6 meses, como es reglamentario, para que se realicen las investigaciones.

La madre: vomitó leche

En un video que se hizo público, la madre del pequeño afirma que el niño vomitó en dos ocasiones, antes de que el padrastro llegara a su casa a eso de las 6:00 p.m.y luego se trasladaron al hospital para buscar ayuda médica.

"No sabemos si se ahogó con el vómito.,.. porque él ya había vomitado como dos veces. Luis... lo vio como con ganas de vomitar y lo agarró y vomitó cuando comió . .. El baby no vomitó sangre... el vomitó pura leche", es la descripción que hace cuando conversaba con algunas vecinas, horas después de ocurrida la muerte del menor.

En el video, se le pregunta a la mamá de Moisés si ella le había pegado al menor el día de su muerte, lo que la mujer le contestó que no.

"Yo no le pegaba, El niño se me ponía rebelde, un día sacó la mano y zuaaaz, me pegó en la cara. Yo lo agarré y le dije: eso no se le hace a mamá. A mamá no se le pega".

La mujer también afirmó que una vez llegaron a su casa del hospital tomaron las pertenencias del menor, las introdujeron en un cartucho negro y las botaron.

Señalamientos

Ante el inicio de las investigaciones han surgido varios señalamientos.

En un primer momento, tanto la madre como el hoy imputado intentaron culpar a la tía materna del pequeño, indicando que era ella quien golpeaba al niño porque se portaba mal. Luego, otra versión salió a relucir. La mujer que hoy fue aprehendida dijo que su pareja la maltrataba al igual que a su hijo.



Detalles

* El padre del pequeño Moisés murió hace aproximadamente un año. La relación de la mujer con Luis Fernando, el padrastro, es reciente. En octubre la pareja comenzó a convivir junta.

La tía paterna del menor fallecido informó que la mamá de Moisés perdió la custodía de su otro hijo, que hoy tiene 6 años. Presuntamente, la mujer intentó asfixiar a su primer hijo.

Wendy González, hermana de la mamá del pequeño, confirmó esta información y agregó que la mujer maltrataba a su primer hijo, pero como ellos vivían cerca evitaron que siguiera el matrato y consiguieron la custodia,



* Moisés tenía una cuenta de Instagram donde se postearon fotos del pequeño en las se podían observar moretones en diversas partes del cuerpo del menor. Tras revelarse la existencia de esta cuenta, las fotos fueron borradas, según la tía del pequeño.

* El imputado tiene una hija con su anterior pareja. Dos de las exparejas del Luis Fernando hablan bien de él. Descartan agresión de su parte.