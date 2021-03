Posponen audiencia por caso de crímenes del búnker de Espinar

Con la presentación de un certificado médico por parte de uno de los imputados, se reprograma la audiencia por el caso de los múltiples homicidios en el búnker de Espinar, prevista para este viernes 19 de abril, pero que se pasó para el próximo 30 de abril.

La audiencia se inició a las 8 :30 am, de forma virtual, entre todos los implicados del proceso.

Pero no fue hasta horas del mediodía, cuando el Ministerio Público dio a conocer del cambio de fecha, sin entrar en detalles.

Ni de informar si la incapacidad médica, era de parte del abogado de la defensa o de cual de los dos acusados.

Este caso se dio a conocer a mediados del mes de julio del año pasado, cuando fueron asesinados 7 jóvenes (17 de julio) de varias comunidades del corregimiento de Cristóbal y Cristóbal Este en Colón, en un área, donde antes operaban búnker norteamericanos, de allí su nombre de la masacre del búnker de Espinar.

Durante la investigación que continuó en los siguientes días, se detuvo a tres personas, uno de los cuales fue absuelto.

No obstante, dos sí quedaron imputados por este hecho, que estremeció no sólo a la provincia de Colón, sino al país, incluso a nivel internacional.

El juez que sigue este caso, ha prohibido que todos los implicados en el caso, lo que incluye a los abogados, no den ningún tipo de declaración para no afectar el proceso judicial.

En este múltiple caso de homicidio murieron, Azucena y Yulissa Martínez Daley, Leydis y Yeleny Mariota Villarreta, Bladimir Garay, Edgar Jiménez, y Santiago Carvajal.