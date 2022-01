Primera víctima por inmersión en Colón

El joven Gumersindo Camargo Smith, de 28 años de edad, se convirtió en la primera víctima por inmersión en la provincia de Colón.

El hecho se dio en el río Boquerón que se ubica en el corregimiento de Salamanca, a eso de las 10:57 a.m. del domingo 2 de enero, cuando se aviso del incidente.

Camargo se lanzó al río, pero al parecer se golpeó con una piedra, perdiendo el conocimiento y ahogándose.

Su cuerpo fue extraído por el puente de Santa Librada, pero ya no mantenía signos vitales.

No fue hasta la tarde del domingo, que se hizo el levantamiento del cadáver.

Se conoció que el occiso vivía en el Valle de San Isidro, distrito de San Miguelito.

Camargo trabajaba como ayudante de bus.

Este río es muy concurrido no solo por los lugareños, sino por visitantes, principalmente en época de verano.