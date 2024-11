Proyecto de CSS no es sostenible, porque se financia con carrusel de deuda

El economista Ernesto Bazán advirtió que el proyecto del Ejecutivo para reformar la seguridad social, no es sostenible, porque se financia con deuda y en el peor momento deficitario que ya alcanza los $6,200 millones equivalentes al 7.1%, una cifra en dinero que ni siquiera se dio en pandemia cuando fue de $5,500 millones.

En su presentación ante la Comisión de Trabajo y Salud, Bazán expresó que le preocupa la falta de escrúpulos de los que hicieron ese proyecto y de la falta de escrúpulos de los que revisaron el peligroso artículo, que le permite al director de la CSS, disponer de tercerizar servicios de administración de fondos de la seguridad social por $10 mil millones.

El proyecto debería reevaluarse considerablemente y reformularse... el Ejecutivo debe recoger un conjunto de opiniones y propuestas adicionales para potenciarlo, sostuvo el economista.

Bazán detalló que desde hace 15 años somos un país deficitario y nunca antes el país había tenido un déficit tan grande ni siquiera en la pandemia en el año 2020 donde los negocios cerraron, las recaudaciones cayeron y los subsidios... el déficit de hoy -en apenas 9 meses- es peor que todo el año de pandemia.

Cuando en una propuesta no dicen de dónde van a sacar los recursos para cubrir el déficit fiscal y los aportes del Estado, lo que nos están diciendo es que se va a pagar con deuda, porque el Estado no tiene recursos y no tiene la capacidad de tener esos recursos salvo que sea con deuda o que pase de un déficit fiscal a un superávit fiscal y para que eso suceda debemos reducir gastos considerablemente, entrar en una verdadera austeridad, reducir y eliminar exoneraciones innecesarias, reducir la evasión y aún así, es probable no llegar a superávit, añadió.

Bazán explicó que el déficit actuarial del sistema de pensiones (solidario) crece y crece para en el 2050 llegar a $7,500 millones en un solo año. ¿Cómo vamos a pagar eso? Cuando te digan que el Estado va a poner, la realidad económica es que el Estado no tiene y tendrá que tomar deuda. ¿Les parece una buena fuente de financiamiento, pregunto? ¿Eso es responsable?

Ese proyecto no es sostenible, porque se financia con deuda en esencia; no resuelve el problema resuelve el problema del gobierno, porque al juntar los fondos de los sistemas solidarios y mixto: ¡chao el problema de liquidez en los próximos 5 años, pero posterga el problema a los años 2030 ó 2040, cuando se vuelvan agotar los fondos de pensiones, sostuvo el economista.

Pero además, Bazán advierte que el proyecto permite un carrusel financiero, porque con el artículo 65, la CSS puede invertir el 75% en bonos soberanos y con eso puede financiar el déficit fiscal ... el Estado financia su déficit y aporta a la CSS y ese mismo aporte financia su déficit fiscal y así sucesivamente señores.

Ernesto Bazán propuso una pensión mínima de $360 para el sector vulnerable y fideicomisos individuales para los no vulnerables, que se financia con una contribución de 1 centavo por cada $10 de transacción bancaria, lo que generaría $500 millones.

Para los no vulnerables se propone un Fondo de Recuperación que incluiría: 2.5% de pólizas de seguro; 3% de contribución de barcos que pasan por el Canal y $18 por cada turista que ingresa al país. En conjunto todo lo anterior recaudaría $250 millones anuales, crecientes.

Además, se incluiría 2% de ingresos por todas las concesiones futuras. Además, la jubilación la puede mejorar cada persona con un pago adicional voluntario del ITBMS, que escalonadamente, el panameño aportará el 1% de sus compras por bienes y servicios, aumentando gradualmente cada año a 1.5%, 2%, 2.5% y 3%. Esos aportes irán directamente a su cuenta individual para su pensión.

