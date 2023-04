Querellan a Mr. Saik por injuria contra Álvaro Alvarado

Panamá-Una querella penal en contra de Fernando Arturo Cabra Guzmán conocido artísticamente como Mr. Saik, por el delito de contra el honor de persona natural en la modalidad de injuria, en perjuicio del periodista Álvaro Alvarado, interpuso este jueves, 27 de abril, el Consorcio de Asesores Legales de Panamá, ante la Procuraduría de la Nación.

Según detalla el documento, esta querella se relacionada con un video que el cantante urbano filmó y colgó en su cuenta de Instagram @mrsaikofficial, el pasado 22 de abril, a través del cual emitió una serie de comentarios injuriosos en contra del comunicador social, señalándolo como una persona que ha recibido maletinazos para subir o esconder noticias.

Estas aseveraciones, que son consideradas por los abogados del Consorcio como injurias, además de ofensivas, también fueron difundidas por el servicio de mensajería instantenea, Whatsapp, lo que permitió que llegaran a miles de personas.

A través de esta querella, los abogados también están solicitándole al Ministerio Público que el periodista afectado sea evaluado por peritos idóneos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), para que se determine el grado de afectación emocional y psíquica que pudieran haberle ocasionado las injurias proferidas por el artista.

También solicitan una evaluación para que se determine si este suceso dejará secuelas en la víctima que requerirán un tratamiento post traumático.

Según consta en la denuncia presentada por el Consorcio, Mr, Saik dijo textualemnete en el video, lo siguiente:

Señor Álvaro Alvarado, usted cada vez que quiere subir una vaina de alguien y una vaina, no tiene que meter las demás personas que no tienen nada que ver con eso, ese es mi trabajo compañero. Mi trabajo es cantar, a mí me contraten donde me contraten yo voy y canto, o porque usted no dice quien fue que le vendió el guaro, usted no dice quien le vendió la cerveza y cuando a usted le dan su maletinazo para que suba noticia o esconda noticias, yo no me meto en eso ni lo critico, ese es mi trabajo con el que yo mantengo a mi familia socio, usted siempre quiere estarme metiendo en esos, dime y diré, esos no son problemas míos, yo no estoy vendiendo droga, yo no estoy robando, yo no estoy haciendo lo mal hecho, yo estoy trabajando socio, deje de estar poniéndome en su vaina, compa, usted tiene que respetar para que lo respeten, usted está muy viejo para eso.

Si usted tiene alguna inconformidad con alguien, resuélvalo con esa persona, no meta a los demás que no tenemos nada que ver con eso, no meta a los demás porque yo estoy haciendo mi trabajo compañero, ahora dígame qué es lo que yo estoy haciendo mal, dónde está mi error, qué fue lo que yo me cogí, a quién fue que yo engañé, respete compa.

Supuestamente usted es un periodista serio, entonces demuestre su seriedad, cada vez que te ve que tú le quieres dar bomba y candela a la señora, bueno dale bomba y candela, pero porque me tienes que meter a mí, acaso ellos me están dando algo de lo que sea que ellos hagan, ellos no me dan de eso, yo estoy trabajando por lo mío, papa. Aquí todos sabemos cómo se mueve la calle, todos conocemos los movimientos en la calle, y todo sabemos que hay muchos call center para todo tipo de cosas. Se le paga a la gente para que digan cosas y se le paga a la gente para que no digan otras y usted sabe que usted es uno que ha cogido su maletinazo para callar o pa' fogonear y usted no me ve a mí subiéndole cosas a usted ni jodiendo como lo que usted hace.

