Rayo mata hombre en La Pita, Alanje

Henry Tello Águila, de 42 años, perdió la vida tras ser impactado por un rayo, mientras se encontraba en el sector de La Pita, en Alanje, provincia de Chiriquí.

Según informes extraoficiales, el cuerpo de Tello fue encontrado debajo de un árbol en un potrero de La Pita, en horas de la tarde del miércoles.

A pesar de que los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), trataron de reanimarlo, lamentablemente no lo conseguiron, por lo que no les quedó más que dictaminar que no tenía signos vitales.

Funcionarios del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) se trasladaron a la escena para efectuar el levantamiento del cadáver.

Posteriormente, el cadáver de Henry fue trasladado a la Morgue Judicial de David para los trámites correspondientes.

Este trágico incidente recuerda otro hecho ocurrido el miércoles en la comunidad de La Honda, en el corregimiento de San Francisco, provincia de Veraguas, donde un joven de 24 años perdió la vida de la misma forma, mientras realizaba labores en un camino de producción.

