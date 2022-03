Rechazan cambios arbitrarios al reglamento de practicaje marítimo

Las empresas de practicaje, respaldadas por el resto de la industria marítima, rechazaron de plano una propuesta de modificaciones al reglamento de practicaje que impulsa de manera “inconsulta” la Dirección de Gente de Mar de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a cargo del capitán Juan Maltez.

Los cambios que se quieren imponer no han medido el impacto sobre la actividad económica de este sector o grupo de empresas, ya que incrementarían las tarifas y los costos de operación en una actividad ya golpeada por los últimos acontecimientos internacionales y la pandemia de Covid-19, la cual sigue dejando secuelas negativas.

Incluso, cinco de las 12 empresas de practicaje registradas, han manifestado que no han pedido la modificación del reglamento que regula el servicios de prácticos para las naves en puertos privados.

Un práctico es un capitán que conduce los barcos en aguas peligrosas o de intenso tráfico, como puertos, canales angostos o ríos. No obstante, el práctico es solo un asesor, en tanto legalmente el capitán principal continúa al mando del buque.

Se denunció que el director de Gente de Mar de la AMP se comprometió en el pasado en establecer conversaciones con los sectores que pueden ser afectados por dichas modificaciones, pero estas consultas no han sido realizadas. Incluso se había informado que la junta directiva de la AMP ya había retirado esta iniciativa de modificación debido a que implicaba serios sobrecostos en contrataciones y tarifas adicionales para el sector, pero Maltez ha vuelto a revivirla.

Las empresas Punta Rincón Bay Pilot, Las Minas Pilot, Caribbean Pilot, Pilsemar, y Panamá Pilots Services advirtieron sobre los efectos adversos de estas modificaciones. “Nosotros no queremos cambiar el reglamento de practicaje porque ha funcionado bien por 18 años”, afirmó Carlos García, ejecutivo de Panamá Pilots Services, Corp.

Las empresas señalaron que en ningún momento han recomendado a la AMP que se cambien las tarifas, para prestar el servicio. Lo que se sugirió fue hacer un análisis del actual servicio de practicaje a través de una visita a los puertos privados.

“Cuando la AMP solicitó nuestras recomendaciones, las cinco empresas decidimos presentar, como sugerencia, la eliminación del actual Comité Asesor de Practicaje y crear un Consejo Técnico Asesor de Practicaje formado por tres prácticos idóneos certificados por la AMP y con experiencia comprobada", indica la comunicación de las empresas”. En una reunión en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP),fueron los representantes de esta entidad los que pidieron la modificación de dicho reglamento.

