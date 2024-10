Redes estallan por video de patrulla arrollando a perro

Un video que circula en redes ha desatado una ola de comentarios en contra de la Policía Nacional, luego de que una patrulla atropellara a un perro en una estación de combustible en Los Caciques, Villa Lucre, la noche del jueves. En las imágenes, se muestras al patrulla frente al animal y se mantiene estacionado durante varios minutos y aún así, no se percataron de su presencia.



Los usuarios aseguran que el acto fue intencional, lo que ha generado indignación y fuertes críticas.

La Policía Nacional, sin embargo, en un comunicado, pidió disculpas y aclaró que se trató de una situación involuntaria y que, tras percatarse del hecho, el animal fue llevado de inmediato a recibir atención veterinaria.

"Aclaramos a la ciudadanía que una vez nuestras unidades policiales se percatan del accidente, procedieron a asistirlo y trasladarlo hacia un centro veterinario, para su debida atención de inmediato y no como se muestra en una sola parte del vídeo"

El perro está fuera de peligro y de vuelta en la estación.



El comunicado no logró calmar el malestar generado por la acción policial. Cómo se espera que capturen delincuentes si no pueden manejar adecuadamente la situación con un perro grande que tienen al frente. ¿Desastre o maldad?

