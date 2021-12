Reprograman audiencia de apelaciones por asesinato de Lara

¡Otra vez! Para el próximo 23 de diciembre, a las 2:00 p.m., fue reprogramada la audiencia de apelación de medida cautelar del colombiano, Yeison Felipe Possu Mera, por su presunta vinculación en el crimen del exsubdirector del Registro Público, Agustín Lara. La audiencia debía realizarse en el Sistema Penal Acusatorio del distrito de San Miguelito.

Lara fue abatido a tiros, al mediodía del domingo, 14 de noviembre, cuando se encontraba en el sector de Los Andes #2, en el distrito de San Miguelito, participando de un proceso de inscripción del PRD.

El imputado no fue trasladado a la audiencia de hoy, debido a que cumple la cuarentena reglamentaria estipulada por el Ministerio de Salud, luego que en el área donde está confinado en el sector C, de centro penitenciario La Nueva Joya, se detectó un caso de covid-19.

Sarai Blaisdell, defensa del colombiano, dijo que Possu Mera no fue notificado de su traslado ni para la audiencia virtual debido a que se encuentra en una máxima seguridad.

Indicó que desde el pasado 2 de diciembre, cuando se realizó la audiencia de imputación, no ha tenido comunicación con su defendido, y "tampoco se le han entregado artículos de aseo personal ni alimentos".

Expresó su preocupación ante lo que considera una violación a los derechos humanos que están cometiendo contra Yeison Felipe Possu Mera por parte del Sistema Penitenciario.

Possu Mera se entregó voluntariamente a las autoridades el pasado sábado, 27 de noviembre.

Sebastián González Sánchez, de 23 años. fue aprehendido un día después del crimen en el sector de El Crisol, La Pulida N° 1, corregimiento de José Domingo Espinar y contra él un juez de garantías les formuló cargo por el delito de homicidio doloso, al igual que a Possu Mera.

El día de crimen, los sicarios que se transportaban en una motocicleta llegaron hasta donde estaba Lara y dispararon unas 8 veces contra él, quien murió a pesar de que fue trasladado al cuarto de urgencias del hospital San Miguel Arcángel. Por este caso otra persona también resultó herida.

El político de 50 años fue candidato a diputado del PRD por el distrito de San Miguelito.