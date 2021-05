Rescatan a 14 niÃ±os de presunta secta religiosa

Una vez más las redes sociales se estremecieron la tarde de este sábado, cuando la activista y defensora de niños y niñas en Chiriquí, Lucy Córdoba, denunció como unas 28 personas entre ellos menores de edad, habían sido rescatado de una presunta secta en el sector Girón Dai Brigari cuando se dirigían a Kankintun en la comarca Ngabe Buglé, presuntamente privados por el líder de esta secta religiosa.

Córdoba, señaló que se trató de un grupo de 28 personas de los cuales 14 eran menores de edad entre las edades de 2 y 11 años y que según se indicó caminaron por largas ocho horas para estar a salvo.

Se conoció que el grupo de indígenas presuntamente acompañados del líder de la secta tenían previsto desplazarse de un lugar a otro, cuando tras una alerta de la propia comunidad a las autoridades lo impidieron.

"Estoy indignada, esto se dio el 17 de mayo y nadie hizo nada, algunos niños poseían poca ropa, otro sólo ropa interior y otros completamente desnudos, los niños presentan desnutrición y de acuerdo con lo que me informan hermanos de la comunidad, sólo les daban bebida de cacao a los niños, ese era su alimento" expresó la activista.

Indicó que sus hermanos Ngabes fueron los que le dieron la alerta, pero lo alarmante es como el líder de esta supuesta secta al encontrarse con las autoridades les prohibía a las mujeres y niños hablar, (sólo él podía hacerlo) según indican testigos del hecho, incluso al momento de las mujeres ser rescatadas guardaban total silencio sin dar nombres y datos de los niños, por lo que se presume aún no estén registrados como ciudadanos.

En el vídeo que ha circulado en redes sociales se observa a estos menores comiendo desesperadamente, luego de que moradores del lugar llevarán ropa y alimentos.

"Me comunique con algunos hermanos de la iglesia Mamatadta y me informan que esta secta no pertenece a su grupo, que desconocen la misma, por lo que solicitamos a

al Ministerio Público que investiguen, se ha violado todos los derechos humanos de estas personas, poniendo en riesgo la vida de muchos, no queremos pensar que aún existan células de la secta del Terrón, pedimos que se descarte que estos niños hayan sido víctimas de abusos sexuales ya que es evidente el maltrato psicológico, la violacion a sus derechos de la salud, derechos a la alimentación y derechos a la protección" dijo Córdoba.

Las autoridades del Ministerio de Salud, se mantienen en el lugar atendiendo a estas personas, ya que según de ha dado a conocer algunos mantienen el virus del Covid-19.

La Población ha solicitado al Ministerio Público que ante este hecho inicien una investigación y se pronuncien al respecto en la próximas horas.