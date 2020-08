"Reycito", el monstruo del Búnker

Familiares de las victimas de Espinar en Colón piden justicia. Declaraciones por parte de ellos sobre los nuevos involucrados y lo cercano que eran con sus hijos. @Cortezdelfia

La defensa de Jean Carlos Hernández pidió que fuera recluido en una cárcel fuera de Colón, debido a que teme por su vida. Su audiencia inició a la 1:10 p.m. y se extendió pasada las 4:00 pm. "Niñito" teme que "Reycito" cumpla sus amenazas.

"Niñito" reflejaban que estaba sufriendo algún despecho. Se alega que estaba enamorado de una de las asesinadas y el rechazo lo trastornó.

El 21 de julio posteó una imagen de un hombre herido en la cabeza con un rostro parecido al "El Guasón" y la frase : ¡Se sufre, pero no se llora corazón", que era una de las expresiones que se lanzaba en la serie de "El Capo". Hace 6 días posteó su foto cubriendo el rostro con una máscara. Uno de los involucrados en el caso llevaba la cara tapada, según han relatado los sobrevivientes.

Niñito" estudió en el colegio Rufo Garay. En sus redes tiene otra foto donde aparece con un montaje con un arma de guerra, un cigarrillo encendido y la frase "Trug Life", que es el acrónimo de la frase "The hate you give Little infants fucks everybody" que significa El odio que transmites a los más pequeños, nos jode a todos. Esta frase fue dicha por primera vez por el rapero Tupac Shakur que también nos dijo eso de "I didn´t chose the Thug Life, the Thug Life choose me", que traducida sería: "Yo no elegí la vida de matón, la vida de matón me eligió a mi".

Familiares de las víctimas de este lamentable hechos que estuvieron en la audiencia, indicaron que ellos esperan que se haga justicia.

Según Julio Martínez, padre de las hermanas Martínez Daley, resaltó que ‘Niñito’ era su vecino, aunque no lo trataba si lo conocía desde hace mucho tiempo, porque lleva viviendo más de 14 años en el sector.

“Que lo metan en cualquiera cárcel, pero que vaya preso'' fueron las palabras de Martínez, quien pide cadena perpetua, por semejante hecho.