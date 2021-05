Salud pide a comerciantes cumplir con aforos ante temor por rebrote de Covid

Un llamado a los dueños de locales autorizados para que operen de forma responsable, realizaron autoridades de Salud de la provincia de Herrera, ante el incremento de actividades sociales que no cumplen con lo establecido en las regulaciones vigentes.

Y es que según las autoridades, en las últimas semanas se han encontrado con gran cantidad de actividades, principalmente en comercios de venta y expendio de licor, que no cumplen con los aforos correspondientes.

Luis Pérez, director de Salud de Herrera, indicó que en estas actividades los inspectores de la entidad han encontrado exceso de personas en los locales, sin guardar las debidas distancias y otras medidas de bioseguridad.

Indicó que existe un relajamiento en la población, a pesar de las advertencias de un posible rebrote de Covid-19, por lo que pidió alas personas extremar las medidas y recordar que el virus no se ha ido.

LEE TAMBIÉN: Lo que viene bajando son robos en el oeste; se registran 2 el fin de semana

Publicidad



Según manifestó, se han tenido que ver en la obligación de cancelar eventos festivos en conjunto con la Policía Nacional, toda vez que se incumple con lo establecido, lo que continuará de seguirse dando esta práctica.

"Los comerciantes deben respetar los aforos y todas las recomendaciones que el MINSA les ha brindado, para que puedan continuar desarrollando su actividad económica", indicó Pérez.

Añadió que con estos operativos no se busca afectar al comerciante, por el contrario, se quiere que cumplan con lo establecido para que la economía del país mejore, pero sin afectar la salud de la población. "Seguiremos en las calles, hemos tenido que ordenar cierre de locales, desalojo de personas que se tornan agresivos por el exceso de licor, en lugares abarrotados de personas", puntualizó el regional de Salud.

Finalmente, las autoridades provinciales indicaron que las discotecas no están autorizadas para abrir, por lo que hizo un llamado responsable a dueños de estos establecimientos a que se mantengan cerrados hasta que ese bloque sea habilitado por las autoridades nacionales.

De ser necesario, se anunció, se interpondrá las multas que contempla la regulación, que son de hasta 500 balboas por parte de los directores regionales y de hasta cinco mil si se eleva a la dirección provincial.

2 archivos adjuntos