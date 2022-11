¡A salvos! Rescatan bañistas en río y un norteamericano en jungla

Un grupo de 13 personas, que realizaban actividades de senderismo, quedaron ayer, jueves, atrapadas por una cabeza de agua en el río Doncella, Sorá, distrito de Chame.

LEE TAMBIÉN: LAS ÚLTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Agentes policiales del puesto de Sorá lograron el rescate de los bañitas, a través de las maniobras con una cuerda para poder cruzar el río. Están sanos y salvos.



Los organismos de seguridad y socorrismo reiteran a la población no acudir ni cruzar ríos y quebradas durante la temporada lluviosa.

Estadounidense a salvo

Un turista estadounidense fue rescatado anoche en el Parque Nacional Soberanía.



El extranjero dijo que se encontraba agotado y no pudo salir de la jungla.



Sin embargo, mientras estaba dormido, escuchó la voz de unas personas, que eran policías que acudieron a su rescate.

Me encontraba en la jungla en horas de la noche, estaba dormido y me desperté cuando escuche a tres personas que venían a rescatarme, no podía salir de la jungla porque estaba agotado.

Declaraciones de un turista estadounidense que fue rescatado en el Parque Nacional Soberanía. pic.twitter.com/F0UpwZ83n7