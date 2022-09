Se acaba el misterio de la desaparición y muerte de "Harry"

A través de pruebas de ADN realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IMELCF) se confirmó que los restos encontrados eran de Jironi Alexander Montero Girón. Osamenta que fue ubicada en Las Cumbres, sector de Mocambo, el pasado 9 de febrero de 2022

"Harry", como lo conocían, mantenía un reporte de desaparecido desde el 10 agosto de 2019, quien fue visto por última vez en una fiesta en Guna Nega.

Por este caso se mantiene en detención provisional a un menor, 17 años, por el robo del auto, tipo de sedán, placa #856459, propiedad de Montero Girón.



El Ministerio Público, representado por la fiscal Indira Zurita Reyes de Rosas , solicitó al Sistema Penal Acusatorio una nueva audiencia de imputación contra el menor, por el delito de homicidio.

Relato y angustia por la desaparición de "Harry"

Jironi, quien también tiene una nacionalidad americana, dejó de tener contacto con sus familiares (tíos y primos) en Panamá desde el 10 de agosto, pero la sospecha la tuvieron días después, porque le llamaban al celular y no respondía.

Los familiares se acercaron al apartamento que tenía “Harry” en Villa Rica, donde vivía junto a una amiga extranjera, pero no había regresado, situación que los angustió y se acercaron a interponer la denuncia a la Fiscalía en San Miguelito.

Los días pasaban y no saber nada de Jironi llenaba más de incertidumbre a los familiares, zozobra que se apoderó más de ellos al no recibir una respuesta oportuna de las autoridades, que tomaron la decisión de iniciar la búsqueda del hombre, de 34 años.

Familiares encabezan búsqueda

Esa tribulación de no saber nada de Jironi, quien tiene 13 días desaparecido, llenó de valentía a los familiares, quienes por su propia cuenta empezaron a averiguar con quiénes pudo haber estado Montero el día de su desaparición, después de participar en una fiesta en Guna Nega.

Todo apuntó a un barbero, menor de 17 años, quien tenía su local en la Gran Estación. A él, los familiares lo habían visto en muchas ocasiones con Jironi, incluso manejando el vehículo, por lo que siguieron con sus averiguaciones, hasta que lograron recopilar los datos suficientes del menor.

Tras conseguir todo, los familiares se dirigieron al área de Guna Nega, donde lograron recibir información de que efectivamente habían visto el carro de Jironi entrando y saliendo del área y sobre todo que pasaba frente a la subestación policial y a las unidades nunca les llamó la atención que ese auto con denuncia transitaba por la zona.

Las horas pasaban y los familiares de Jironi aún no lograban ver, ni dar con la ubicación del auto, pero en medio de sus averiguaciones pudieron recibir otra información de que el auto también lo vieron subir para el sector de Mocambo Arriba, en la misma zona, por lo que tomaron marcha hacia el lugar.

La calle de tierra, un área boscosa y solitaria con casas distantes, fue lo único que los familiares pudieron observar, estando allí no dieron con rastros del vehículo de “Harry”, por lo que regresaron hasta Guna Nega para seguir esperando.

Los familiares logran observar que el auto de “Harry” ingresaba a la calle, la desesperación los motivó a seguirlos, con la fe de que en el auto estuviera Jironi, pero la sorpresa fue otra, solo se bajó el menor, pero con familiares.

De inmediato, dieron parte a las unidades policiales para informarle de la situación y al llegar efectivamente se encontraron con que el auto tenía reporte de robo y que su dueño se encontraba desaparecido, por lo que detuvieron al conductor que era el menor de edad.

Según relataron los familiares, al momento que se detuvo el menor, solo se limitó a decir que el dueño del auto estaba en el interior y que le había dejado el carro, por tal razón lo utilizaba, peor posteriormente dijo otra versión.

Testimonio que no fue creído por ellos, porque les extrañó que Jironi hiciera eso, incluso en su auto no había ninguna de sus pertenencias al momento que los peritos procedieron a inspeccionarlo; solo se encontraba lleno de lodo y sucio por fuera.

Cámaras de video

A la sala de redacción de Crítica llegaron unos vídeos, con fecha del 13 de agosto de 2019, donde se observó a una persona merodeando e ingresando al apartamento de Jironi en Villa Rica.

La cámara de video captó el momento en que un hombre, quien vestía un suéter manga larga color gris, gorra blanco con negro, pantalón “jeans” azul y un guante negro en su mano derecha, que utilizó para presionar a las 8:31 de la mañana el inter comunicador del edificio, trató de comunicarse al apartamento de Jironi.

Un segundo video del mismo día, pero en el que no se ve con exactitud la hora, muestra cómo la persona con la misma vestimenta, con llave en mano, abre la puerta del apartamento e ingresa sin mayor dificultad.

Otro video grabó el momento en que a la 1:02 de la tarde del 13 de agosto, tres días después de la desaparición de Jironi, se captó el momento en que la persona con la vestimenta antes descrita, salió con un televisor, una mochila en su espalda y una bolsa blanca en su otra mano, que según información se trataba de un video juego de Montero.

Supuestamente se trató del mismo menor que fue capturado manejando el auto de Jironi, quien ingresó al apartamento con las llaves del hombre desaparecido.

Tras la aprehensión y la indagatoria que le hicieron al menor, supuestamente indicó que Jironi estaba muerto y que lo había arrojado en un precipicio de más de 20 metros de altura en la vía solitaria y boscosa que va hacia la comunidad de Mocambo Arriba en Alcalde Díaz.

Estas declaraciones llevaron a que las autoridades movilizaran un equipo para la búsqueda del supuesto cuerpo de Jironi, pero no ha sido ubicado en el lugar que fue señalado por el menor.

En el sitio solo se ubicaron un par de zapatillas “converse” color negra, que en la punta blanca, tenía una mancha que aparentaba ser sangre, pero que debía ser confirmada por personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

