¿Se cayó o lo empujaron? Hay un testigo del caso (Videos)

Hay llanto en la Pedro Barrio, allá en El Chorrillo. Uno de sus residentes más jóvenes, Óscar Alberto Núñez Marmolejos, de 15 años, murió por causas que la familia ruega que se investiguen.



El hecho se registró el pasado jueves, cuando el cuerpo de Óscar fue encontrado en la Cinta Costera 3. Unas horas antes, se había reportado la desaparición del adolescente.

La causa de la muerte sería inmersión (ahogado), sin embargo, sus familiares necesitan saber qué ocurrió minutos antes de que el joven cayera en las aguas del Pacífico.

Yudith Lara, tía de Óscar, describe a su sobrino como un buen hijo, hermano y amigo. "Y, por ser un buen amigo, hoy lo despedimos de este mundo", agregó cuando se encontraba en el cementerio Amador, la última morada de este quinceañero, quien este año cursaría el noveno grado en el Instituto Bolívar.

Llamado a las autoridades

"Hay una madre que tiene días que no duerme. Hay una madre que necesita que las autoridades esclarezcan lo que pasó esa mañana del 28 de enero. Mi sobrino no se pudo haber caído. Hacemos un llamado a las autoridades, al Organo Judicial, Al Ministerio Público. Que la muerte de Óscar no quede en vano. Que no quede impune", dijo la mujer a Crítica.

La tía se refiere a que quizás una travesura de muchachos o un accidente entre juegos de amigos provocó la caída del joven.

"Que lo que ocurrió esa mañana salga a la luz. Un relajo que salió mal, una broma que se salió de las manos... Esa madre tiene el derecho de saber qué fue lo que pasó con su hijo y ese es el llamado que nosotros hacemos", dijo.

En medio del dolor de la pérdida y antes de caer desmayada en el cementerio ante el calor del momento y quizás por el sol caldente que quemada la piel, la mujer dijo: ¡Por favor que la muerte de Oscarín no quede impune! Truncaron una vida que tenía muchos proyectos, un muchachito que tenía un futuro prometedor por delante porque era buen estudiante.Tenía deseos de superarse para sacar a su familia del barrio".

Una madre habla

Las dudas que provocaron la caída del joven fueron expresadas también por su madre, luego de afirmar que había un testigo de lo ocurrido, que lo hizo público y describió en una red social.

"La viví en 3D, estaba entrenando y vi cómo pasó. La verdad quedé impactado", publicó el testigo, quien fue contactado por la hermana de Óscar y manifestó que los jóvenes tiraron a Óscar al mar y eso lo impactó.

"Soy la madre y me arrebataron a mi hijo. Ellos no están diciendo la verdad. Se dice que después que hicieron eso salieron corriendo a esconderse en la azotea de la Multi 9 de Barraza. En el momento que empujaron a mi hijo, ellos no se tiraron a salvarlo, ellos se fueron corriendo. Después regresaron a avisarle a la Policía, ya era tarde. Las pruebas que se tienen recopiladas se van a llevar a la Fiscalía. El barrio ha quedado impactado. Hemos ido al lugar de los hechos y no entendemos cómo se cayó, como dicen ellos. En ese lugar la única manera que te caigas es que te empujen", dijo una mujer, que se identificó como la mamá del menor, al diario Día a Día.

Dolor

El sepelio de Óscar se realizó la mañana de este lunes, a puertas cerradas en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en calle 26 El Chorrillo, donde el joven vivió.

Luego, el cuerpo fue velado en la casa de su madre en La Pedro Barrios y de allí, el féretro fue llevado a cuestas hacia el cementerio Amador.

En el camino, el reggue sonó de las bocinas de un auto 4x4 que abría paso al féretro. La música se entremezclaba con el llanto de hombres y mujeres, sin distinción.

Y, cuando los restos llegaron al campo santo, la última morada de este joven, el dolor abrazó a los familiares de Óscar, quienes se volcaron hacia el féretro antes de decirle adiós.