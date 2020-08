Se entrega "Niñito" por la "Masacre del Búnker" en Colón

Un sujeto de 22 años apodado "Niñito" fue entregado anoche por su madre por su vinculación a la "Masacre del Búnker" de Espinar, donde siete jóvenes de entre 15 y 22 años, fueron ejecutados a tiros.

El sospechoso que será llevado hoy a una audiencia de imputación de cargos en el Sistema Penal Acusatorio de Colón, residía también en Valle Verde, de donde eran oriundos todas las víctimas.

El 17 de julio, tras organizar un paseo al lago Gatún fueron asesinadas de tiros en la cabeza las hermanas Azucena y Yulissa Martínez Daley; así como de las también hermanas Leydis Mabel y Yeleny Marriota Villarreta; Bladimir Garay; Edgar Jiménez y Santiago Alexande Carbajal.

El nombre de "Niñito" sonaba desde un principio en el sector de Valle Verde. Muchos se negaban a creer que Miguel Ángel Almanza, el chico de 18 años imputado inicialmente por el caso, fuera el autor material de esa matanza.

Las redes sociales de "Niñito" reflejaban que estaba sufriendo algún despecho. Se alega que estaba enamorado de una de las asesinadas y el rechazo lo trastornó.

El 21 de julio posteó una imagen de un hombre herido en la cabeza con un rostro parecido al "El Guasón" y la frase: ¡Se sufre, pero no se llora corazón", que era una de las expresiones que se lanzaba en la serie de "El Capo".

El aprehendido también subió hace poco una foto cubriendo su rostro con una máscara. Los sobrevivientes alegan que uno de los dos homicidas el día de los hechos se cubrió el rostro para no ser identificado.

Todo indica que "Niñito" temía por su vida y por eso su familia optó por entregarlo. Se busca a otro sujeto apodado "Monstruito", reveló "Panamá Press", quien -según el portal- habría sido el gatillero.

Cinco de los siete chicos fueron arrodillados dentro de un búnker de la Segunda Guerra Mundial y los asesinaron de disparos en la cabeza. A las hermanas Martínez las mataron fuera de esa instalación, lo que deja abierta una interrogante del ¿por qué se da esa situación?

"Niñito" estudió en el colegio Rufo Garay. En sus redes tiene otra foto donde aparece con un montaje con un arma de guerra, un cigarrillo encendido y la frase "Trug Life", que es el acrónimo de la frase "The hate you give Little infants fucks everybody" que significa El odio que transmites a los más pequeños, nos jode a todos. Esta frase fue dicha por primera vez por el rapero Tupac Shakur que también nos dijo eso de "I didn´t chose the Thug Life, the Thug Life choose me", que traducida sería: "Yo no elegí la vida de matón, la vida de matón me eligió a mi".

Ayer también hubo una protesta de familiares y amigos del único imputado, Miguel Ángel Almanza, de 18 años, quienes iban a testificar de que lo vieron en la comunidad de La Tagua, el día en que se dio la masacre.

Según los propios testigos, nos les tomaron las declaraciones y tampoco le dijeron para cuándo debían volver. Entre los primeros a brindar sus testimonios estaban el conductor del auto que el 11 de julio -una semana antes del homicidio múltiple- recogió a Miguel Ángel, junto a su abuelo en Valle Verde y los trasladó hasta el camino donde debían tomar el caballo que los llevaría hasta La Tagua. Se espera que para hoy y mañana se logren tomar las declaraciones de otro número de vecinos quienes están atestiguando a favor de 'Miguelito'.

A su salida de las diligencias en la sede del Ministerio Público en Colón, el abogado José Antónimo Moncada Luna, indicó que el fiscal David Medina se le abalanzó, porque el litigante le pedía que realizara la inspección de un celular desde 7 días antes de los hechos y no desde 5 días, como el funcionario quiere hacer, expresó Moncada Luna.

La defensa de Almanza está pidiendo una audiencia de afectación de derecho y para el viernes se programa otra de prueba anticipada para recoger el testimonio de 19 personas, entre ellos, seis sobrevivientes.