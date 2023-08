Se roban libro en plena feria

Panamá- Que en Panamá la gente no lee y nadie sería capaz de robarse un libro, dejó de ser un mito, luego que poco antes de la 1:00 p.m. de este martes, uno de los ejemplares de 'Café y Pecas' de la autora panameña, Karoline Acosta, fue hurtado de su estand, en la Feria del Libro.

Al principio Karoline no creía que alguien hubiera sido capaz de robarse un libro, pues según dijo, lo buscó en su bolso y otros lugares, pero a pesar de todos sus esfuerzos no lo encontró, incluso llegó a sospechar de varias personas que se acercaron al su estand a ojear sus libros, pero al final le tocó aceptar que este había desaparecido.

Publicidad

A pesar de todo, Karoline no tiene malos pensamientos contra la persona que se robó su libro, muy por el contario, le consuela pensar que la persona que se lo llevó por lo menos lee", por lo que ella espera que "si está pasando por un mal momento de depresión, ansiedad o de otro tipo, ella espera que el libro le ayude a reflexionar y a mejorar su vida para que encuentre su propio camino en la vida.

"A esa persona le deseo lo mejor", dijo Karoline, quien además le escribió un corto poena que dice así: "Para la persona que se llevó mi libro, esta es una tarea que dejo a mi obra, para ella. Donde quiera que te encuentres, cuida de esa persona especial y recuérdale lo maravillosa que puede llegar a ser. Si alguna lágrima cae, que no sienta vergüenza, abrázala en mí nombre. Incluso si se siente incomprendida, hazle saber que no está sola. Dale un motivo para superar el miedo, la tristeza y la angustia, y ayúdala a encontrar la seguridad que quizás aún no ha hallado en el mundo, en su interior y en su corazón".

'Café y Pecas' es un poemario dividido en dos partes, la primera parte está compuesta por poemas de amor y la segunda son respuestas a personas que adquirieron su primer libro de forma digital y que padecieron durante la pandemia de problemas de ansiedad, depresión e inseguridades, por lo que lo único que a ella se le ocurrió fue escribir poemas narrando lo que ellos sentían.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Contenido Premium: 0