Jorge Caballero, agente de seguridad de la joyería Salvatore negó cualquier tipo de vinculación con un robo a mano armada perpetrado en la tarde del jueves, en calle 54 en el corregimiento de Bella Vista. Y. agregó que corrió a buscar ayuda para evitar que se cometiera el robo.

Caballero responde así a las declaracines del ministro de Seguridad, Juan Pino, quien indicó que se está investigando si el agente de seguridad está vinculado al caso,"ya que no hubo ningún tipo de reacción ante la llegada de los criminales".

Pino afirmó que dentro de poco esperan "dar con los responsables y detallar qué fue lo que pasó", a la vez que recalcó que en "este tema nada se debe descartar, todo debe ser verificado, porque este es un asunto de transparencia".

Caballero explica

Ante estas declaraciones, Caballero narró que el hecho se registró entre las 2:38 y 2:40 de la tarde, cuando se encontraba en la parte exterior del local y llega el primer delincuente - como un cliente-, a quien le echa alcohol en las manos, acción obligatoria por la pandemia- mira hacia adentro, desde donde dan el acceso.

El joven agente explica que se mantenía en alerta desde la parte exterior del local y notó un gesto extraño en el rostro del dueño, pero cuando intenta caminar hacia él, es sorprendido por uno de los delincuentes que se le abalanza. A pesar del forcejeo, es sometido cuando llega otro de los maleantes y le apunta con un arma de fuego.

Los delincuentes portaban un fusil con el que rompieron los vidrios de la estantería y el botín lo introducían rápidamente en bolsas. Esa arma larga la introdujeron al local oculta en un paraguas. El robo inicia a las 2:28 p.m. del jueves y en minuto y medio se llevan el botín que todo indica que ya previamente habían seleccionado.

Corre en busca de ayuda

"Yo me quedé allí. Ellos me decían que entrara a la joyería (no lo hizo y solo puso las manos en su rostro) y cuando ví que entró el último, inmediatamente corro a buscar ayuda de tres seguridad que hay en un hotel cercano", indicó el joven.

En medio de su escape, Caballero afirma que se "topa" con el hijo del propietario de la joyería, a quien le explica lo que estaba ocurriendo.

Todos veían desde la parte exterior, cómo los maleantes perpetraban el asalto, pero nadie hacia nada. afirmó Caballero, quien explicó que los otros agentes, a quienes pidió ayuda eran de otra compañía.

Narró además que cuando los delincuentes salieron de la joyería apuntaron con el arma hacia donde se encontraba el hijo del propietario, los tres agentes de seguridad y él y disparan al aire. Y, sorprendentemente, el auto Picanto en el que huyeron los asaltantes quedó en medio de un tranque.

Unidades de la Policía Nacional llegaron a la escena del robo entre 20 y 25 minutos después de que se registró el hecho.





Habla de su pasado

El agente indicó que desde hace 13 días prestaba servicios en la joyería, ya que su lugar de trabajo era otro, pero la empresa de seguridad le asignó ese local solo por un corto tiempo.

Destaca que durante ese periódo escasamente dos veces ingresó al interior de la joyería, ya que permanecía en el exterior.

Sin embargo, también recordó que hace cinco años pagó una pena por delito de robo agravado, y desde entonces se insertó en la sociedad trabajando en diferentes empresas, siendo la última la agencia de seguridad donde tiene 3 meses laborando.

Sobre esto, afirmó que no tiene conocimiento en armas y eso lo dejó escrito cuando llenó un formulario para ingresar a la empresa de seguridad.

Hay que investigar

Caballero pidió a las autoridades que investiguen bien los hechos ocurridos, ya que la Policía Nacional logró la captura del conductor del auto que fue utilizado en el asalto, lo que puede ayudar a aprehender al resto de los asaltantes.

El ministro Pino indicó que la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), se le encargó investigar a la compañía de seguridad privada y al agente que estaba de turno ese día en la joyería, ya que no se descarta de la unidad pudiera tener un posible "pasado delictivo".