Sin pistas de Jorge a dos aÃ±os de su desapariciÃ³n

Lo contrario al gran dicho "el tiempo vuela", las horas se han convertido en meses y los meses en años para familiares de Jorge Abelardo Avendaño, de 38 años de edad, aquel humilde pescador chiricano que de forma misteriosa desapareció para septiembre de 2018, cuando se mantenía laborando en un restaurante en playa La Barqueta en Alanje, provincia de Chiriquí.

El próximo 28 de septiembre se cumple dos años de su desaparición que ha dejado un enorme vacío en sus familiares y amigos, pero aún más un sin número de interrogantes, que incluso no les permite conciliar el sueño cada vez que se preguntan "dónde está" y por qué desapareció sin dejar rastro".

Carlos Chacón, quien considero a Jorge un gran amigo y más que un amigo, un hermano, se pregunta qué fue lo que pasó y porque hasta ahora las autoridades no tienen ningún tipo de respuestas a esta extraña desaparición, como si el mar se lo hubiera tragado.

"Son dos años que se han vuelto eternos, cada día lo recuerdo y me preguntó dónde estás mi hermano, por qué te fuiste sin dejarnos un hasta luego, que te hicieron que no te dio tiempo de despedirte, eras un gran hombre y sabes que nunca dejaremos de buscarte y mucho menos recordarte", expresó Chacón ,quien aún quiebra su voz al recordarlo.

Pero, cómo desparecere Avendaño hace dos años atrás, para sus familiares fue todo un misterio; el humilde pescador había dejado la actividad de pesca por algunos días, es cuando inició a trabajar en un restaurante en playa La Barqueta en Alanje.

La noche de su desaparición un testigo asegura que ya se disponían a dormir pasada las 10:00 de la noche, cada uno en su habitación en una vivienda que está cerca a la playa, donde mantienen el restaurante, es cuando escucha como a los 30 minutos unos gritos, la voz era de Avendaño quién gritaba " déjenme, por favor déjenme, yo no tengo nada, no me maten, no sé nada" , cuando el testigo aseguró que iba abrir la puerta para saber lo que estaba pasando escuchó Avendaño decir que no la abriera, que no saliera, aseguraba que lo iban a matar, pasaron algunos minutos cuando las voces no se escuchaban, es cuando el testigo sale de la habitación, pero Jorge ya no estaba, según indicaron algunos celadores solo vieron un foco a orillas de la playa, pero desconocen que pasó.

Posterior a su desaparición varias hipótesis surgieron, algunos aseguraban que había sido arrojado al mar, otros decían que sujetos desconocidos lo habían montado en un auto y sacado del lugar, incluso se habló que había sido arrojado a un pozo en La Barqueta, pero hasta la fecha ninguna fue confirmada ya que el misterio en su desaparición continúa.

Realizan pruebas de ADN

Se conoció por parte de familiares de Avendaño que para el mes de julio de este año recibieron una llamada de las autoridades, ya que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la ciudad de David, buscaba extraer muestras de sangre para ser analizadas y comparadas con el cuerpo de una persona que fue encontrada sin vida en la provincia de Veraguas para la fecha que se registró la desaparicion de este joven.

Hasta ahora la familia de Avendaño, está a la espera de que el IMELCF de Veraguas remita el informe a la provincia de Chiriquí sobre los resultados de las pruebas de ADN efectuadas para conocer si se trata o no de este pescador.

Se conoció por parte del Ministerio Público que se mantiene las investigaciones de este hecho donde se han realizado diversas diligencias en el distrito de Alanje para esclarecer que fue lo pasó aquella noche cuando desapareció misteriosamente Jorge Avendaño.