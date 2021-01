Un hombre que simulaba ser indigente fue aprehendido por unidades de la Policía Municipal de Panamá, luego de ser captado por las cámaras del Centro de Videovigilancia, hurtando artículos de un vehículo estacionado en Perejil, corregimiento de Calidonia.

En las imágenes divulgadas por el Municipio de Panamá en su cuenta de Twitter, se aprecia al sujeto merodeando entre los vehículos estacionados, utilizando un paraguas para ocultar su identidad.

El hombre se acerca a uno de los vehículos, y tras sustraer algunos artículos que estaban dentro, se aleja caminando aún con el paraguas en la mano.

Tal vez el sujeto pensó que al ocultarse bajo el paraguas no lo identificarían, pero no contó con que los policías llegarían rápido a la escena del hurto y lo aprehenderían con las evidencias del delito cometido mientras aún las mantenía en su poder.

Tras ser ubicado, los uniformados verificaron el vehículo del cual se observó, a través de las cámaras, que el sujeto había sustraído los artículos y luego lo condujeron ante las autoridades correspondientes para que se le impongan la sanción correspondiente.

