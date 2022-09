¡Triste! Muere bebé mientras dormía con su madre

Un bebé de tan solo un mes y días de nacido falleció en confusas circunstancias, que le corresponderá investigar a las autoridades competentes.

El hecho se dio cuando madre e hijo dormían juntos en la casa ubicada en El Diamante, de Roberto Durán en el distrito de San Miguelito.

La mujer al despertarse notó que su hijo no respondía, por lo que de inmediato se trasladó hacia el centro de Salud de Torrijos Carter.

De acuerdo a la información preliminar, los médicos que atendieron al bebé dictaminaron su muerte.

No se conocen mayores detalles de este hecho que llena de luto a una familia humilde de este distrito

No se descarta que podria tratarse de un caso de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante, en el que los niños mueren generalmente mientras duermen, pero que a la fecha no se tiene una real causa del por qué de estos hechos.

Sin embargo, le corresponderá a las autoridades investigar este hecho mientras se espera el examen de necropsia para revelará con exactitud qué causó la muerte del menor.





