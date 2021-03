Ubican droga flotando en aguas prÃ³ximas a la Comarca Guna Yala (Video)

Una bolsa plástica que en su interior contenía 25 paquetes rectangulares de presunta droga, fue ubicada flotando en las aguas próximas a la playa en el sector de El Porvenir, en la Comarca Guna Yala.

Unidades del Batallón Narganá del Servicio Nacional de Fronteras divisaron la sustancia ilícita mientras realizaban un patrullaje preventivo por el litoral Caribe.

Publicidad

#NacionalCri Los billeteros quieren que la Defensoría del Pueblo investigue a dónde está yendo a parar su vale digital. https://t.co/GmJHfEKoIy — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 18, 2021

Luego de arrastrar el cargamento ilícito hasta la playa, los uniformados procedieron a coordinar con la Fiscalía de Drogas para la verificación, para inspeccionar los sectores aledaños de la isla y no se logró ubicar más bultos.

El Senafront se mantiene alerta en todas las áreas operativas, de modo que la seguridad y la paz sean permanentes en las comunidades.

#SucesosCri Unidades del @senafrontpanama ubicaron presuntas sustancias ilícitas flotando en el mar. El paquete que flotaba en el agua fue encontrado próximo a la playa, esto en el sector de El Porvenir-Comarca Guna Yala.



Más noticias en https://t.co/Gniy6SpdIk pic.twitter.com/rQuTDfE2TG — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 18, 2021