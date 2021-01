Visitas en centros penitenciarios siguen suspendidas

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que las visitas de familiares y abogados a los centros penitenciarios se mantienen suspendidas. Se anunció que solo se recibirán las encomiendas y valores, de acuerdo con las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud (Minsa) para reducir los contagios en el país.

En el caso del Complejo Penitenciario La Joya, se mantiene la programación mensual de recepción de encomiendas. Inicia La Joyita del 1 al 5 de febrero, La Joya del 8 al 12 y La Nueva Joya divididos en: Grupo A del 15 al 19 y Grupo B del 22 al 26. Mientras que el Sector C, le corresponde las dos primeras semanas de febrero.

"Para la vacuna Pfizer / BioNTech contra el Covid-19, el intervalo es de 21 días entre la primera y la segunda dosis", dijeron expertos de FDA, el 5 de enero.https://t.co/jWQdIX1MzA Publicidad January 29, 2021

Las Tablas, jueves y viernes de 8:00 a.m. - 3:00 p.m. Aguadulce, los viernes: galería L de 8:00am - 11:00 a.m., galería D, Laboral y Preventiva de 12:00 pm. - 3:00 p.m. Penonomé, jueves y viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Llano Marín, de lunes a viernes 8:00 a.m. - 4:00 p.m. Chitré de lunes a jueves de 9:00 am. a 12:00 p.m.

El Renacer y el Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere) de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 4:00 p.m., y Tinajitas, jueves y viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Los demás centros se mantendrán con igual horario de recepción.